Un an après, la France rend hommage au père Hamel

La France a rendu hommage ce mercredi au père Jacques Hamel, égorgé il y a un an par deux djihadistes, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une messe présidée par Monseigneur Lebrun a été célébrée, en présence du président Macron.



L'office a commencé par un long silence, à 9 heures, heure à laquelle le prêtre avait commencé à célébrer sa messe l'an dernier. Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) jusqu’à la fin juin, était aussi présent.



À l'issue de la cérémonie, une "stèle républicaine pour la paix et la fraternité" en l'hommage du père décédé a été dévoilée. Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray s'est exprimé. "Il a fallu faire face à la barbarie, au fanatisme (...) Le piège de ceux qui cherchent à diviser, à souffler sur les braises, ne s’est pas refermé sur nous", s'est félicité Joachim Moyse, avant d'ajouter : "Le sang versé nous a renforcés dans notre irrésistible désir de mieux vivre en fraternité"



Le chef de l'État a ensuite pris la parole. "Il y a un an, vous avez donné cet exemple à toute la France. Et sans en diminuer l'horreur, le martyre du père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien. Un an après nous en discernons le sens. Cela nous a rendu plus fidèles encore à ce que nous sommes, plus fidèles encore à ce qu'ils ont voulu abattre, plus fidèles encore à ce que nous ne cèderons pas", a notamment déclaré le président de la République.