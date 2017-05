Mail La grande Une Un Réunionnais remporte 5 millions d'euros au Loto Le jackpot du Loto qui célébrait la Fête des Mères de 10 millions d’euros a été remporté lors du tirage du samedi 27 mai 2017. Deux joueurs ont su trouver la combinaison gagnante et ont remporté chacun 5 millions d’euros, il s’agit d’un gagnant alsacien du Bas-Rhin et d’un premier millionnaire pour la Réunion en 2017 !





Pour remporter le gros lot, il fallait cocher ces numéros gagnants suivants : 8-9-17-28-40 et le N° Chance 8, ce qui a été fait par ces deux joueurs samedi soir.



Lors de ce tirage du 15 mai 2017, plus de 1,2 million de grilles ont été gagnantes. En plus des deux gagnants de 5 millions d’euros, 5 joueurs ont également su trouver les 5 bons numéros (sans le numéro chance), ils sont repartis avec 100.000€.



Malgré son gain de 5 millions d’euros, ce joueur réunionnais n’entre pas dans le top 5 des plus grands gagnants (de peu). Le classement reste dominé par un joueur de Sainte-Clothilde qui avait touché près de 13 millions d’euros le 30 août 2013.



Habitué à recevoir la chance plusieurs fois par An, l’île de la Réunion n’avait jusqu’à présent pas eu de nouveau millionnaire cette année, que ce soit à l’Euromillions My Million ou au Loto.



C'est la 10e fois qu'un jackpot Loto est remporté en 2017 pour un total de 14 millionnaires qui ont touché de 3 millions d'euros à 18 millions d'euros.



