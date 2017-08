Un Réunionnais arrêté à Maurice avec du cannabis caché dans l'étui de son saxophone

Ce Réunionnais voyage très régulièrement vers l'île Maurice, où il s'est rendu pas moins de six fois l'année dernière. Cette année, c'est lors de son troisième aller-retour vers l'île soeur, ce dimanche 6 août, que l'homme de 51 ans a été arrêté.



Son étui de saxophone a paru suspect aux agents de la Customs Anti-Narcotics Section, la douane mauricienne spécialisée dans la lutte contre le narcotrafic. Un chien renifleur de drogues, Zeus, a confirmé les soupçons des agents de la douane. Cinq colis de zamal ont été saisis par la douane mauricienne, d'une valeur d'environ 5000 euros, soient 200 000 roupies.



L'homme a comparu ce lundi 7 août devant la cour de justice à l'île Maurice. Le Réunionnais a dû répondre d’une accusation provisoire de trafic de drogue et importation de drogue dangereuse. Pour sa défense, le Réunionnais a affirmé qu'il s'agissait de zamal pour sa consommation personnelle, et qu'il était à l'île Maurice pour prendre des cours de musique et enregistrer un album.