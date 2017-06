Un Réunionnais à Londres: "Les gens sont très résilients et la vie continue"

Un attentat a encore fait des morts samedi soir à Londres. Quelques jours seulement après l’explosion à Manchester qui a coûté la vie à 22 personnes, voilà qu’un fourgon a foncé dans la foule sur le London Bridge avant que des hommes ne sortent du véhicule pour poignarder des passants. Le bilan pour l’instant : 7 morts et plus de 40 blessés dont quatre Français.



Pour Maxime, un Réunionnais de 29 ans qui travaille dans l’hôtellerie et qui vit à Londres depuis plus d’un an "la ville est tellement vaste avec tellement de personnes différentes qui vivent les choses différemment", donc difficile de juger l’ambiance. "Je pense tout de même que les gens sont très résilients et que la vie continue" affirme-t-il. Le risque d’attentat, "c'est une donnée que tout le monde prend en compte et sur laquelle on ne peut malheureusement pas grand chose". Il attend de voir "comment ça se passe dans les métros lundi". Lui n’a pas plus peur qu’avant : "Ce sont des fadas; il y en a et il y en aura toujours".