Un Mauricien accusé de sextorsion sur Facebook aurait fait des victimes à La Réunion

L’alerte lancée notamment par le bureau sud-africain du FBI a permis aux autorités mauriciennes d’arrêter un homme de 27 ans, suspecté de sextorsion sur Facebook. Parmi les victimes, il y aurait des jeunes filles de La Réunion.



Selon les informations de l’Express de Maurice, l’homme a commencé à servir sur le réseau social en fin d’année dernière. David C., a envoyé sous différents faux profils des dizaines de demande d’amis à des jeunes filles âgées entre 10 et 15 ans. Son mode opératoire est décrit avec précision par le journal local. Le présumé pédophile après quelques mots échangés envoyait une photo seins nus d’une adolescente et incitait ses victimes à faire de même. Le piège se renfermait sur elles lorsqu’une photo était envoyée en retour. Il les menaçait alors de diffuser les clichés sur Facebook si d’autres photos ne suivaient pas rapidement.



Ces multiples faux profils ont alerté les administrateurs du réseau social. Le FBI prévenu, transfert l'affaire à son bureau basé en Afrique du Sud qui à son tour avertit le Departement of Homeland Security (DHS) mauricien. L’homme est arrêté sur son lieu de travail jeudi dernier. Les enquêteurs sont ainsi remontés jusqu’à lui en suivant son adresse IP.



Une cinquantaine de jeunes filles de Maurice, des Seychelles, Rodrigues, Bénin, France, Belgique mais aussi de La Réunion, auraient été les victimes de ce chantage pervers via internet.



L'enquête se poursuit. La famille du suspect clame, quant à elle, son innocence.