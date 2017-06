Un 2nd tour improbable ?

Les résultats sont connus , 15 éliminés . Le proverbe “ Ariv an kostime, ropar an mayo. “ est d’actualité !



Ericka Bareigts , qualifiée n’étonne personne , au vu de moyens déployés par la municipalité Sin Dni et Gilbert Annette and co.

Sa qualification pour le 2nd tour est un hold up , car la réalité est tout autre , la politique du gouvernement socialiste a été une catastrophe parce que ces élections législatives s'annonçaient périlleuses pour le PS péi se placer à équidistance de REM et de la France insoumise , le message est brouillé par ceux qui s'affichaient sous l'étiquette de la “ majorité présidentielle “ .



Ericka Bareigts a cherché une nouvelle virginité en faisant croire qu’elle a été la seule à défendre les Dionysiennes , les Dionysiens contestés sur le terrain à Sin Dni en nous faisant avaler son délire d’un débat sur la reconstruction qu'il n'est "pas impossible" .

Ericka Bareigts , une socialiste-PS qui n’a pas eu le courage d’afficher le poing et la rose la saga d’un logo , la mort lente et discrète de l'emblème du PS semblait inscrite dans l'air …



Cet individu est une foutaise , nous avons cru entendre ces dernières semaines la volonté de réunionnais sur l’égalité réelle à manifester leur mécontentement , pour la TNT ?



Peu importe le débat , mais cette députée sortante socialiste-PS n’a cessé de se masturber l’esprit en vendant de l’air .

Où a été son rôle de députée sortante socialiste-PS sur le lourd contentieux du RSI … nada !!!



En contradiction totale par rapport à son soutien à Macron One , les travailleurs indépendants sont entrain de crever la dalle sous le ciel réunionnais . Aucune ligne de conduite ces 5 dernières années sur une volonté politique alors que ces derniers réclament et à juste titre l’application des directives européennes 1992 , et après .



Comment voter pour cette députée sortante socialiste-PS le 18 Juin quand on voit sa dérive intellectuelle en politique . Il ne fait aucun doute que l’électorat souhaite de “ nouveaux visages “ et donc un renouvellement de la classe politique pour une nouvelle gouvernance et un nouveau projet.



Le programme de Macron One est de supprimer plus de 100.000 postes de fonctionnaire , remettre en cause la protection du Code du Travail , ce gouvernement provisoire veut en effet utiliser les ordonnances pour éviter toute modification par les parlementaires de son projet de loi.



Que reste-il de la vague rose de 2012 , dont Ericka Bareigts en faisait parti vent debout ?



Qui dans le chef-lieu a banni de ses affiches le logo du parti, se gardant toujours d'évoquer le bilan du quinquennat Hollande.



Do you remember (souviens-toi !)

Qui es-tu ?

D’où tu viens ?

Où tu vas ?



Mon candidat Benoît HAMON



“ Si les socialistes appliquaient encore aujourd’hui les critères définis par François Mitterrand au Congrès unitaire d’Epinay, en juin 1971, nul doute que le PS ne pourrait plus se dire… socialiste ! ‘‘Celui qui n’accepte pas la rupture (…) avec l’ordre établi, (…) avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérant du Parti Socialiste ! “ , ces lignes qui ouvrait l’article de Michel Noblecourt, paru dans le journal ‘‘Le Monde’’ du 10 mai 2001, sont encore plus vraies en 2017 . Pas étonnant que le PS paye aujourd’hui le prix de tant de compromissions, de reniements, de trahisons… Ericka Bareigts , avec !



Chaque électrice , chaque électeur a la liberté de voter pour son choix .



Aidons Ericka Bareigts , socialiste-PS à partir maintenant de la 1ère circonscription Sin Dni.



Ainsi soit-il !