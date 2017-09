Ultra Trail du Mont-Blanc : Le triomphe de François D'Haene devant Kilian Jornet

François D'Haene s'est imposé à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ce samedi. Le Français a parcouru les 166 km autour du Mont Blanc en 19 heures, une minute et 32 secondes. Il devance donc Kilian Jornet. 2 300 coureurs ont pris le départ de course soutenus par des dizaines de milliers de spectateurs. L'athlète espagnol a immortalisé la scène en direct sur sa page Facebook.



A 31 ans, François D'Haene remporte pour la troisième fois cette course mythique.