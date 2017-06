Mail International USA : il se baigne après un tatouage et meurt d'une grave infection Le tatouage du jeune homme n'était pas encore cicatrisé, il aurait dû attendre au moins trois semaines avant de se baigner.



Un jeune texan est décédé d’une grave infection, s'étant baigné trop vite après un nouveau tatouage. Il se baignait dans les eaux du Golfe du Mexique, cinq jours seulement après s’être fait tatouer "Jesus is my life" sur le mollet gauche, et une bactérie s’est infiltrée dans sa jambe.



Trois jours plus tard, le jeune homme s'est plaint de fortes douleurs dans les jambes, accompagnées de fièvre. Il a été admis à l'hôpital Parkland Memorial de Dallas. L'homme présentait une grave infection, dont le point d'entrée était son tatouage. "La peau est devenue plus sombre, avec de plus en plus d’ecchymoses, de décoloration et des monticules de liquides commençaient à se rassembler dans ses jambes, ce qui, bien sûr, est très alarmant", explique un médecin de l’université du Texas à la chaîne américaine CNN.



Les médecins ont pensé que l’état du patient, placé sous assistance respiratoire, pouvait s’améliorer, mais le jeune homme a fini par succomber à une septicémie, deux mois après sa fatale baignade. La bactérie responsable de l’infection se nomme vibrio vulnificus, on peut la trouver dans les fruits de mer, elle provoque parfois de graves infections chez les amateurs d’huîtres crues aux États-Unis, précise le médecin à CNN.



Les professionnels de santé préviennent : un tatouage est avant tout un acte lourd, les tatoués doivent absolument suivre les recommandations des médecins afin d'éviter toute complication.

