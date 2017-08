UNITE SGP POLICE FO : Le service public portois est en danger

Dans la continuité de nos actions déjà entreprises sur le sujet, face aux décisions unilatérales et arbitraires prises par la Direction Centrale de la Sécurité Publique, remettant totalement en cause les conditions de travail des policiers en leur refusant un cycle horaire totalement adapté aux réalités du terrain et plébiscité par la quasi totalité d'entre-eux.



UNITE SGP POLICE FO soutenue par la présence et l'action de Madame la Député Huguette BELLO procédera à une distribution de tracts à la population au Marché forain du Port face au commissariat le 30 Août 2017 dès 8h00.



En effet, la population est en droit de prétendre à un service publique efficient et à un commissariat viable et non une bâtisse exiguë et vétuste que l'on rafistole au fil du temps afin de cacher la misère et le délabrement.