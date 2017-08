Trump se sépare de son conseiller controversé, Steve Bannon

Donald Trump vient de se séparer de son conseiller stratégique, Steve Bannon. L'ultra-conservateur et nationaliste controversé de 63 ans aurait notamment provoqué la colère du président en alimentant de nombreuses fuites dans la presse pour nuire à ses adversaires au sein de la Maison Blanche.



L'annonce de son départ intervient en outre en pleine polémique autour des violences de Charlottesville. Pour rappel, le samedi 12 août, une militante anti-raciste y a été tuée par un sympathisant néo-nazi, lors d'un rassemblement d'extrême droite.



Donald Trump avait alors estimé, après avoir condamné les suprémacistes blancs et les néo-nazis, que leurs opposants anti-racistes avaient aussi des torts dans ces violences. Son conseiller était quant à lui resté silencieux.



De son côté, Steve Bannon a déclaré ce vendredi à un média américain : "Je quitte la Maison Blanche et je pars au combat pour Trump et contre ses opposants - au Capitole (le siège du Congrès), dans les médias et dans le monde des affaires".