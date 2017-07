Trou d'eau : "Nous étions une dizaine à l'eau"

Près de deux heures après la disparition d'un homme en mer à Trou d'eau, les témoins de la scène témoignent. Selon un bodyboarder qui était à l'eau, mais sans toutefois connaître personnellement la personne portée disparue, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes à l'eau ce dimanche après-midi pour profiter de vagues particulièrement fortes en cette période de fortes houles australes.



"Nous avons eu une série de trois vagues particulièrement puissantes. La première est passée. Nous avons eu plus de difficultés sur la deuxième. Et après la troisième, nous n'avons plus vu cet homme qui faisait du paddle", indique ce témoin. La personne disparue aurait 46 ans selon ces témoins. Pour tenter de la retrouver avant l'arrivée des secours, ils ont commencé les recherches sur le plan d'eau, sans succès pour l'instant.



Selon une source officielle, se trouvaient sur la planche de paddle un adulte et deux ado dont la fille de l'homme qui a disparu. Le quadragénaire aurait aidé les deux jeunes personnes à sortir de l'eau avant d'être happé.



Un zodiac de la cellule nautique des pompiers et un jet ski des maîtres nageurs sauveteurs sont déployés sur le plan d'eau.