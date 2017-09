Trou d'Eau : L’opération Résorption de l’Habitat Insalubre avance

La RHI Trou d’Eau concerne une soixantaine de familles. Après la réalisation de travaux de viabilisation (réfection de la rue des Scalaires, raccordement au tout à l’égout et enfouissement des réseaux), les projets de logement des familles voient le jour.



Régularisation du statut des occupants par la vente du foncier, amélioration des logements existants, ou reconstruction totale des habitations, les avantages ne manquent pas. Le Maire, Joseph Sinimalé s’est rendu sur site ce mardi 19 septembre. Il a pu rassurer certaines familles et en rencontrer d’autres qui ont exprimé leur satisfaction.



Le service Aménagement de la Ville de Saint-Paul accompagne chacune des familles dans l’élaboration de leur projet en lien avec les opérateurs Pact'Réunion et Bourbon Bois. Le programme total englobe la réalisation de 69 projets dont 12% sont livrés, 54 % en cours, et 35 % restant à définir.