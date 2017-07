Mail A la Une . Trois mariages gâchés et un "traiteur" pa la ek sa Mélanie et Christopher, Marie-Jasmise et Bruno, et Maryse et Mickaël garderont un souvenir impérissable de leur mariage. Mais pas forcément pour de bonnes raisons. Un "organisateur de mariage" peu scrupuleux a en effet gâché la fête, en n'assurant pas les prestations promises, les laissant sur le carreau.

"C'est en fait un commercial. Il sous-traite avec différents prestataires", explique pour commencer Christopher Poudroux, qui s’est marié le samedi 8 juillet dernier. Les ennuis ont commencé deux jours avant le mariage, lorsque les nappes attendues ne sont pas arrivées. "J’ai dû aller acheter moi-même les nappes alors que c’était déjà réglé dans la prestation". Petite panique également pour les housses de chaises, livrées bien en retard. Face à des futurs mariés aussi angoissés qu'agacés, l'organisateur se veut rassurant, promettant que "le traiteur serait là", comme prévu.



"Certaines bouteilles étaient récupérées sur d'autres mariages"



Mais le soir venu, après s’être dit "oui", Mélanie et Christopher se retrouvent le bec dans l’eau. Pas de traiteur à l'horizon ! "On n’a rien eu à manger. Nous avons eu seulement quelques boissons, apparemment récupérées sur un autre mariage... Certaines bouteilles étaient même entamées", raconte-t-il, encore en colère.

"La mariée était dévastée. Au lieu de pleurs de joie, c’était des pleurs de tristesse, il nous a gâché notre jour !" Heureusement, la solidarité s’est organisée. Le Dj s’est chargé de mettre l’ambiance tandis que famille et amis ont mis la main à la pâte pour préparer un repas pour 150 personnes. Heureusement, les invités se sont montrés compréhensifs, et les mariés ont fini par réussir à profiter un peu de leur soirée, malgré la déception, difficile à digérer.



Marie-Jasmine et Jean Bruno Sinimalé ont eu affaire à la même personne, et se sont retrouvés dans une situation similaire, qui plus est, le même jour. Pour sauver leur mariage à 300 invités, ils ont dû commander en urgence des repas à un restaurant et se sont fait aider par le supermarché dans lequel la mariée travaille. Mais malgré cela, "la fête a été gâchée", regrette Marie-Jasmine. Depuis, ils n’ont plus de nouvelles de ce commercial. "Le beau-frère de ma voisine a également un mariage le 4 août prochain, avec la même personne. Ils ont déjà réglé une bonne partie de la somme et sont très inquiets" .



Maryse et Mickaël Armouët ont quant à eux eu plus de chance dans leur malchance... Leur mariage a eu lieu la veille de celui des deux autres couples. "Il a d’abord changé trois fois de traiteur, ce qui a commencé à nous mettre le doute ", raconte Mickaël, p our qui c’est plus l’oeuvre d’un "mauvais gestionnaire" que d’un arnaqueur. Impayé par le gérant, le dernier traiteur choisi se retrouve en difficulté pour faire les courses. "Comme il nous connait, il n'a pas voulu nous gâcher notre mariage, il a mis 2000 euros de sa poche".



"On avait déjà réglé la totalité au gérant"



Toutefois, les plats ont été servis très tardivement (1h30 pour le plat chaud) et les menus légèrement changés. Eux aussi ont par ailleurs eu droit à des boissons déjà entamées. "Je n’ai pas pu manger pendant deux jours. La soirée était gâchée par le stress et la déception. Certains invités sont partis avant la fin", confie Maryse, encore très affectée. Là aussi, l’animation a permis de sauver en partie la soirée et d’ "éviter la catastrophe". "Aujourd'hui, le commercial doit encore 1200 euros au traiteur, qu'il n'a toujours pas payé" , poursuit-il, rappelant que les mariés avaient pourtant, quant à eux, déjà réglé la totalité au gérant. "C'est sûrement pour cela qu'il n'est pas allé assurer la prestation du lendemain".



La société a depuis fermé sa page Facebook et a supprimé le numéro de contact de son site internet. Encore très remontées, les victimes essaient de se rassembler en collectif pour réfléchir à une action commune, et éviter que d’autres jeunes mariés aient à essuyer la même déception.

