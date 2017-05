Trois St-Paulois vice-champions de France d'haltérophilie

Les jumeaux David et Etienne Essob ainsi que Loane Payet se sont distingués parmi la cinquantaine de participants dans la catégorie cadet. Les frères David et Etienne, déjà champions de France dans la catégorie cadet 1, raflent l’argent lors de ces championnats dans la catégorie cadet 2.



De même pour Loane, ancienne championne de France, qui décroche l’argent et le titre de la 3ème meilleure performance à l’IWS (International Weighlifting Federation).



Les haltérophiles seront de retour prochainement dans leur île afin de se préparer activement au championnat de la ligue le 17 juin prochain pour lequel d’ailleurs, ils sont donnés favoris dans leurs catégories.



Ces athlètes s’entraînent au Sporting Club Haltérophilie et Musculation (SCHM) de Saint-Paul plusieurs fois par semaine avec leur entraîneur Jean-Luc Richard et Didier Leroux. Ce dernier a été mandaté par la Fédération française d’haltérophilie afin de développer la discipline à La Réunion. Il s’occupait d’ailleurs de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.