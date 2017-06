Trois-Bassins: Il meurt étouffé par son vomi

La soirée entre amis a viré au drame. Ce lundi vers 22H, les forces de l'ordre ont été appelées pour intervenir dans un appartement de la rue du Stade à Trois-Bassins. Sur place, les gendarmes y découvre un homme mort, allongé dans son vomi.



Les traces de sang dans la pièce et la présence d'un homme légèrement blessé alertent les gendarmes qui feront appel, au vu des circonstances restant à déterminer, à l'identification criminelle, un médecin légiste et des hommes de la brigade de recherche.



L'autopsie pratiquée, ce mardi matin, a finalement précisé la cause de la mort. L'homme est décédé étouffé par son vomi.