Mail Courrier des lecteurs Tribune libre de Philippe Robert : Le maire de La Possession et son autosatisfaction permanente

Le dernier Conseil municipal de La Possession, auquel je n’ai pu participer pour des raisons familiales, a été l’occasion d’examinerles actions menées par la Ville suite au rapport de la Chambre régionale des comptes de 2016.



C’est donc par la voix de l’expression libre que je me propose departager, avec mes concitoyens, mon point de vue et mon analyse personnelle.



▪ En page 9 du rapport présenté en Conseil municipal« Gestion du personnel » il est indiqué, je cite :

« La DRH a été l’objet de nombreuses réorganisations entre 2014 et 2017. Les mobilités des agents, notamment de la direction générale et des directeurs RH, ont occasionné des dysfonctionnements et une perte d’efficacité autant dans le traitement quotidien des tâches administratives, que dans la mise en place de projet à moyen et long terme »



C’est peu de le dire ! On a coutume de dire que faute avouée à demi pardonnée, mais dans ce cas, il est difficile de pardonner tant les conséquences humaines d’abord, socio-économiques ensuite,ont été désastreuses pour la ville au point que nous en payons durement le prix aujourd’hui.



Personne n’a oublié la chasse aux sorcières, d’une violence inouïe, à laquelle la maire s’est livrée dès 2014 et qui à l’époque a défrayé la chronique et entrainé bon nombre de mouvementssociaux (débrayages, grèves générales…). De nombreux cadres et agents, aujourd’hui pour certains réhabilités, ont fait les frais de son aveuglement, de son ignorance du fonctionnement d’une collectivité.



Faut-il rappeler que pas moins de cinq Directeurs généraux des services (DGS) se sont succédés en moins de trois ans de mandature :



Dès 2014, une proche de la maire ayant participé à la campagne de cette dernière était recrutée, tout droit de métropole. Ce fut la première DGS de l’île à bénéficier d’une villa de fonction, rien que ça, grassement payée par la ville. Cette DGS démissionnait de ses fonctions 6 mois après, en congé de maladie.



Le DGS suivant a été présenté par la maire à la presse comme unDGS providentiel, la maire ajoutant même que son seul regret était « de ne pas avoir trouvé un DGS comme lui avant ». Il a fini déchargé de fonction neuf mois plus tard mais a continué à être rémunéré sur les deniers municipaux jusqu’à son récent départ de la collectivité.



Le quatrième, ex-avocat, l’homme de la situation, aura lui tenu 4 mois, avant de finir, comme ces prédécesseurs en congé de maladie.



La cinquième DGS actuellement en poste n’est autre que l’une de ces multiples cadres ayant fait les frais en 2014 de mesures deplacardisation avant que la maire ne soit contrainte de laréhabiliter, faute de trouver de candidat assez fou pour occuper le poste.



▪ Contrairement à ce qu’affirme le rapport présenté au Conseil municipal page 10 : il n’y a aucun « déficit de fonctionnaires sur le marché de l’emploi ».

Si la ville n’arrive pas à en recruter c’est tout simplement parcequasiment plus aucun fonctionnaire de l’île ne veut venir travailler à la Possession, cela serait trop risqué car la réputation de la maire en matière de gestion des ressources humaines dépasse largement le territoire communal.



Il faut savoir que pas moins de 6 directeurs des ressources humaines ont officié à La Possession depuis 2014 : une performance qui mériterait de figurer au livre des records !



L’avant dernière, qui fut recrutée directement de métropole aura tenu à peine 5 mois et émarge encore aujourd’hui au budget de la ville, affectée au service urbanisme. Drôle de reconversion pour une DRH.…



Laquelle direction des ressources humaines, je le souligne en passant, est fermée au public depuis plusieurs mois … et jusqu’au mois d’octobre prochain !!! Une DRH fermée pour mettre à jour les données du personnel : Là encore, Madame la Maire innove ! du jamais vu dans aucune autre collectivité de France !



Peut-être que si à son arrivée la maire n’avait pas viré comme des malpropres l’ensemble des gestionnaires et responsables de services de la DRH, la ville n’en serait pas là aujourd’hui. Ont en effet été déplacés: le responsable paye qui officiait à ce poste depuis 25 ans, la responsable formation, la DRH adjointe, lesgestionnaires carrière-paye.



Cette politique de chasse aux sorcières généralisée à tous les services a eu des conséquences dramatiques…des agents ont été déplacés sans le moindre souci de la continuité du service public, ils ont été remplacés par des recrutements inconsidérés, eux-mêmes ensuite déplacés à leur tour, etc., etc., VOILA LA VERITE !



C’est cela la cause principale de l’augmentation continue de la masse salariale et du dérapage budgétaire qui laisse la ville aujourd’hui exsangue au point de devoir augmenter les impôts chaque année pour de moins en moins de service public. Ce sont bien ces recrutements anarchiques et inconsidérés dont Mme Miranville, qui n’accepte aucun conseil de qui que ce soit, est la seule responsable.



▪ Enfin, au milieu des quelques mesurettesd’économies proposées toujours au détriment d’ailleurs du bon sens, des conditions de travail des agents municipaux et de la qualité du service public, le rapport présenté au Conseil Municipal, préconise, je cite : « de se recentrer sur les compétences obligatoires de la ville ».



Après les hausses de la fiscalité et des tarifs municipaux en 2014, 2016, 2017, après l’externalisation et le démantèlement permanent des services communaux, pour le résultat que l’on connait, cette déclaration est tout simplement inacceptable !



Elle n’annonce ni plus ni moins qu’un retour en arrièreinjustifié en réduisant encore un peu plus l’offre de services aux administrés et … pourquoi pas une énième augmentation de la fiscalité ?



L’avenir s’annonce bien sombre pour la commune et seule madame la maire semble encore s’auto satisfaire de son action, jouant depuis trois années avec les personnels et les deniers publics comme une enfant joue au monopoly…. Philippe Robert Lu 0 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Lettre ouverte à Michel Dennemont : Tu te fourvoies, ami ! Yvon Bello pour la création de la 25e commune