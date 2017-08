Tribune libre - Un PIG pour Bois Blanc : Un acte violent envers la population

Ce sont avec des larmes que les riverains ont accueilli cette terrible nouvelle.

Il y a comme ça des signes de mauvais présage que la nature nous adresse, tel le passage des baleines depuis ces derniers jours le long des côtes allant du Souffleur jusqu’à l’Etang-Salé Les Bains. Comme pour nous dire, « ce sera sans doute la dernière fois que vous nous verrez ».



On nous avait prévenus : ce sera le pot de fer contre le pot de terre. Depuis des décennies, le lobbying des multinationales a toujours eu le dessus. C’est le triste constat que font les Réunionnais aujourd’hui. Serpentant telles des couleuvres dans les couloirs des ministères et des préfectures, les dirigeants de la SCPR ont mis la pression sur le Pouvoir. On ne les voit jamais, ils se montrent peu, ne parlent pas aux médias et encore moins aux « sans dents ». C’est leur façon de vivre.



Sous le prétexte fallacieux que « sans la carrière de Bois Blanc, il n’y aura pas de NRL », ils sont en passe d’obtenir le monopole des granulats à La Réunion. C’est nous faire croire que la nature dans sa grande sagesse avait, il y a trois millions d’années, décidé de concentrer toutes les roches massives de l’île sur un seul et unique site : Bois Blanc et ceci afin de satisfaire des avidités toujours croissantes.



Personne n’aurait pu imaginer un seul instant qu’on aurait pu faire croire un tel mensonge à la population. Et bien la SCPR, la Région Réunion et le Préfet, eux, l’ont osé… parce qu’ils n’éprouvent aucun respect pour les Réunionnais.



Cette politique de pillage qu’ils font subir à La Réunion, ils la pratiquent depuis des décennies partout dans le Monde et encore plus près de chez nous, chez nos amis Malgaches.



Depuis deux ans, plusieurs milliers de personnes, à travers des manifestations, des référendums, des enquêtes publiques, ont massivement dit NON à ce projet monstrueux de carrière à ciel ouvert à Bois Blanc. Même les fortes réserves et recommandations de la Commission d’enquête que la SCPR et le préfet ont l’obligation de lever, n’ont pas été respectées. Y a t-il eu de nouveaux carottages ? Quels sont les résultats ? Quels sont les dispositifs pour réduire le bruit et la poussière ? Qu’en est-il des tirs de mines ? Qu’en est-il du fonds de compensation ?



Le PIG sur Bois Blanc est clairement un passage en force de la SCPR et des autorités. Mais alors pourquoi demander à la population son avis ? Parce qu’ils n’avaient pas le choix ! Cette autorisation, Monsieur le préfet, vous l’assumerez pleinement. Ce n’est pas le choix de la population, c’est le vôtre et celui de vos services.







Voilà comment la « nouvelle administration » réunionnaise du « nouveau monde » voulu par notre nouveau Président de La République a décidé de rendre ses arbitrages, par le déni de justice humaine et environnementale.



Décidément, rien ne nous sera épargné dans ce combat pour la préservation de notre patrimoine environnemental. Aujourd’hui, nous sommes touchés au plus prés de nos familles, de notre santé, de notre terre.



Où êtes-vous Monsieur Nicolas Hulot ? Quant est-il de vos combats ? Rentrer au Ministère de l’Ecologie, applaudi et choyé par les puissants, vaut-il d’en manger son chapeau et d’en avaler des couleuvres ?



Aucune réponse de votre part à nos suppliques, La Réunion ne vaut pas pour vous d’être défendue ni protégée de l’appétit sans limite des multinationales ?



Nous le crions bien fort, nous nous battrons !



Ni tien bo, ni larg pa