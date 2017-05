Tribune libre : La mise au point de Léopoldine Settama

A l’occasion de ma candidature à l’élection législative dans la 5ème circonscription, il a été fait état dans la presse durant ces derniers jours de l’accident de la circulation dont j’ai été l’auteur en 2012. Ceci a pour objectif de remettre en cause mon investiture par le mouvement « En Marche ! » ainsi que ma légitimité à exercer un mandat de député.



Le rappel de ces faits, connus de par leur médiatisation, s’accompagne en outre d’un certain nombre d’affirmations inexactes, ce qui m’amène à la mise au point suivante :



J’ai causé un accident de la circulation au cours duquel deux personnes ont été blessées, dont une petite fille.

Contrairement à ce qui est dit, je n’ai jamais considéré cet évènement comme anodin, et éprouve encore à ce jour une lourde culpabilité d’avoir causé, et j’insiste, involontairement, ces blessures et ces souffrances.

J'en assume pleinement la responsabilité.



Néanmoins, je déplore que cet évènement et par conséquent, la souffrance de cette famille, soient exploitées à des fins politiques. En effet, un de mes opposants Daniel GONTHIER, a relayé via son réseau social des informations fausses et pour certaines diffamatoires. Or, je ne permettrai pas de telles pratiques déloyales au cours de cette campagne.



Il est vain de manipuler l’opinion publique de la sorte, et mépriser la capacité de discernement de nos concitoyens ; ce n’est pas comme ça que je conçois la confrontation politique : salir les autres candidats ne peut tenir lieu de programme politique.

Nous nous devons de mener une campagne propre, centrée sur nos programmes et nos propositions pour l’avenir des Réunionnaises et des Réunionnais.



Il est temps de renouveler notre classe politique et de mettre un point final à ces méthodes d’un autre temps : c’est le cœur de mon engagement.



Léopoldine SETTAMA-VIDON Candidate à l’élection législative

De la 5e circonscription de la Réunion