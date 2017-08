Tribune de l’URPS Pharmaciens de La Réunion sur les lecteurs de glycémie

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) regroupant les Pharmaciens de la Réunion déplorent vivement que de fausses informations aient été véhiculées par la presse quotidienne locale sans aucune vérification sérieuse au préalable.



Le Quotidien de La Réunion a publié le lundi 28 août un dossier sur un nouveau dispositif médical présenté comme “révolutionnaire” pour les patients atteints de diabète, en affirmant que le lecteur de glycémie freestyle libre n’était pas disponible dans les pharmacies réunionnaises. Il s’agit d’une fausse information regrettable qui mérite un erratum.



Cette “fake news” a de surcroît été malheureusement reprise par une Députée de La Réunion le jour même, sans vérification sérieuse non plus, dans une lettre adressée au Ministre de La Santé pour lui demander de “débloquer cette situation insupportable” (sic).



L’URPS pharmaciens tient à informer les patients concernés en soulignant les points suivants :



- Oui, le lecteur de glycémie freestyle libre et ses capteurs sont disponibles dans l’île depuis le 17 juillet, date à laquelle le laboratoire ABBOTT a accepté de livrer les pharmacies réunionnaises, après plusieurs interventions de l’URPS pharmaciens.



- Oui, ces dispositifs sont remboursables depuis le 1er juin 2017 pour les seuls patients éligibles remplissant toutes les conditions nécessaires et porteurs d’une ordonnance de médecins spécialistes.



- Oui, il était inacceptable d’avoir dû attendre le 17 juillet pour que les commandes lancées par les pharmaciens réunionnais dès le début juin puissent être enfin honorées.



- Oui, comme en métropole, ces dispositifs nécessitent une commande directe au Laboratoire et ne peuvent malheureusement pas être commandés localement aux grossistes-répartiteurs pharmaceutiques, ce que les pharmaciens d’officine déplorent.



- Non, ces conditions d’approvisionnement choisies par le laboratoire ABBOTT tant pour les officines métropolitaines que réunionnaises ne sont pas optimales pour garantir une disponibilité immédiate du produit dans toutes les officines. Un délai d’environ une semaine à 10 jours est parfois nécessaire, selon la rapidité de traitement du laboratoire.



En résumé, ce nouveau lecteur de glycémie permet d’éviter de nombreuses piqûres contraignantes mais ils ne convient pas à tous les patients. Il ne s’agit ni d’un dispositif d’urgence, ni d’une révolution qui permettrait de guérir du diabète. Le buzz médiatique sur son indisponibilité dans l’île aurait pu se comprendre avant le 17 juillet mais plus maintenant.



Si, malgré le circuit d’approvisionnement mis en place, des patients rencontraient encore des difficultés à se procurer ces produits, l’URPS pharmaciens les invite à le signaler en écrivant à diabete@jemeteste.re



L’URPS pharmaciens invite la presse locale et nos élus à faire plutôt un bon buzz autour du repérage du diabète proposé dans de nombreuses pharmacies de La Réunion. En effet, depuis novembre 2016, seulement 800 personnes de plus de 40 ans ont bénéficié de cette campagne en 2017 au lieu des 1500. Or, le défi collectif majeur pour notre île, c’est d’identifier les 30% de patients atteints de diabète et qui l’ignorent, afin de mieux prévenir les conséquences désastreuses de cette maladie.



Eric CADET, Docteur en pharmacie, Président de L’URPS Pharmaciens de La Réunion.