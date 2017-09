Tribune de Sabrina Ramin : Action sociale à la mairie de St-Benoît, 2 directrices pour un même service public ?

La municipalité de Saint-Benoît se démarque des autres communes en étant la seule à vouloir déléguer les services de la restauration scolaire à un privé. Nous, administrés, subissons aujourd’hui les conséquences de ce choix politique : la mairie, elle-même est dans l’impasse. Autre fait qui distingue la commune de Saint-Benoît : deux instances parallèles sont en charge du même service public de l’action sociale !



En effet, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’établissement communal traditionnellement en charge d’intervenir sur les champs de l’aide sociale. Il est notamment chargé de l’accueil, de l’écoute et de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées, mais aussi de l’instruction et de la transmission des dossiers auprès des organismes et des autorités compétentes comme la CGSS, le Conseil départemental et la MDPH.



L’organigramme de la municipalité de Saint-Benoît plusieurs fois remanié, fait état de la création d’une Direction de l’Action Sociale (DAS) en 2014. Et la commune a recruté une Directrice de l’Action Sociale, « placée sous l’autorité du Président du CCAS » selon une fiche de recrutement qui indique par ailleurs des « responsabilités et positionnement » similaires à ceux de la Directrice du CCAS.

Depuis l’année dernière, un tract a été diffusé dans les boîtes aux lettres des administrés par la mairie qui les informe de l’existence de la Direction de l’action sociale, dont les rôles et les attributions empiètent totalement ceux du CCAS.



Ledit poste de Directrice de l’Action sociale a été attribué à une membre de la famille d’un élu, faisant partie du Conseil d’Administration du CCAS. Elle a bénéficié d’un contrat de 3 ans depuis le 1er octobre 2014. Le tout, dans un contexte budgétaire communal particulièrement critique et déficitaire.



La confusion entre le CCAS et la DAS ne manque pas de désorienter la population notamment les personnes âgées et les personnes handicapées qui ne savent plus qui fait quoi et à qui s’adresser. J’ai fait part des interrogations suivantes au Préfet et à la Cour des Comptes :



Est-il normal pour une collectivité d’avoir « deux directrices placées sous l’autorité du Président du CCAS » ? D’autant que les missions et les attributions du CCAS et de la DAS sont similaires à tous points de vue ?



Quelle est la réalité de cet emploi qui fait « doublon » ?



Quel intérêt le poste de Directrice de l’action sociale apporte-t-il aux Bénédictins ?



Avec la situation critique des finances communales que nous connaissons, la création d’une telle direction ne constitue-t-elle pas un gaspillage de l’argent public ?



Ces questions méritent des réponses, claires, précises et transparentes.