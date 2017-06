Mail Courrier des lecteurs Tribune Libre Sexisme et Législatives à La Réunion : Sois belle et tais toi !

Définition du sexisme par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Attitude discriminatoire adoptée à l'encontre du sexe opposé (principalement par les hommes qui s'attribuent le meilleur rôle dans le couple et la société, aux dépens des femmes reléguées au second plan, exploitées comme objet de plaisir, etc.)



La récente campagne présidentielle vient d'être ponctuée de commentaires misogynes et insultants à l'encontre de notre, désormais, première dame Madame Brigitte Macron. En tant que femme, je me suis sentie extrêmement insultée par ces railleries constantes et visibles partout sur la toile. Bien évidemment, le parallèle a été fait avec le couple Trump, lequel n'avait, selon certains défenseurs malhabiles, pas subi autant de moqueries. C'est faux ! Les Trumps ont également été l'objet d'incivilités permanentes mais, là aussi, c'est

la femme qui devait supporter ces commentaires abjectes. J'ai souvenir, également, que lors du deuxième tour Royal-Sarkozy, l'on avait reproché à Madame Royal son émotivité. Voilà un reproche tout particulièrement féminin ; décidément, il ne fait pas bon être femme en politique !



Toi toi toi, toi sois belle et tais toi.



Aujourd'hui, une candidate investie par la République En Marche aux législatives, est, de par sa beauté extérieure, à son tour victime de

commentaires sexistes voire vulgaires sur le net. Cela se passe dans la quatrième circonscription de La Réunion. Parfois même, ce sont des femmes, lesquelles, à court d'arguments politiques, s'adonnent à cette pratique dégradante d'un autre temps.



– Oui, Madame Patel est belle, et alors ?

– Oserions-nous dire que Monsieur Lorion a vendu ses faveurs à Monsieur Fontaine afin d'être candidat ?

– Vous ne le dîtes certainement pas !



Compétente, diplômée et visiblement grande travailleuse, n'en connaissant que sa bio express, il est difficile pour ses détracteurs de trouver un autre terrain de chasse que celui de son apparence physique. Ne nous y trompons pas, il s'agit là de la mise en oeuvre du bashing souhaité par les candidats déçus de ne pas avoir été investis par le tout jeune mouvement où il y aurait fait si bon

se faire une petite place.



Toi toi toi, toi sois belle et tais toi.



Force est de constater, également, que le rassemblement et le renouvellement souhaités par notre président ne sont pas du goût de tous. Sans arguments cohérents à opposer à une telle volonté de reconstruire ce qui semblait fracturé à jamais, les pires bassesses sont de mise afin de déconstruire l'image polie de cette jeune maman de trois enfants, faisant abstraction des répercussions que cela pourrait avoir sur ses jeunes enfants. Les auteurs de ces commentaires dégradants n'ont bien évidemment que faire de ces considérations.



Toi toi toi, toi sois belle et tais toi.



Malheureusement, au travers de cet exemple, c'est bien la société féminine toute entière qui est atteinte. JE suis atteinte !

C'est de cette France là dont les citoyens ne veulent plus. Nous sommes à saturation de tout cet égocentrisme, de cette agression perpétuelle à l'encontre de tous. La vie est devenue un combat de tous les jours pour toutes sortes de raisons.



Je fonde l'espoir que l'écoute et la bienveillance, maîtres mots de ce jeune mouvement citoyen, sauront panser nos blessures et qu'ensemble nous pourrons envisager un avenir meilleur pour nos enfants.



Je rêve d'un monde où notre sexe, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, notre religion et tout ce qui fait de nous des êtres singuliers, ne feront plus jamais l'objet de ces médisances médiocres mais seront les emblèmes notre fierté : je porte haut ma féminité, je porte haut mon teint hâlé, je porte haut toutes mes singularités.



Il nous reste bien du chemin à parcourir en matière d'égalité homme-femme. Il nous reste bien du chemin à parcourir en matière d'égalité et de fraternité. Et ce, y compris dans nos contrées, autoproclamées « civilisées ».



Vous avez du travail, monsieur le Président de la République française ! Nous comptons sur vous.



« Fanm devant cavalier derrière » a-t-elle repris lors du débat du 30 mai sur Réunion 1ère ; Merci Anaïs, continue de marcher pour nous!

Claudia Villegas, Citoyenne de France Lu 113 fois



