Tribunal de grande instance: Les jeunes s'expriment à travers l'art

Le Tribunal de grande instance de Saint-Denis valorise le talent des jeunes détenus. Dans le but de promouvoir la créativité et l’implication des mineurs, l’élaboration d’une affiche "conseil départemental d’accès au droit" a été pensée par les services de la Protection judiciaire et de la jeunesse. Encadrés par le CDAD et la présidente du tribunal de grande instance, Françoise Andro Cohen, les mineurs détenus ont présenté leur projet ce vendredi matin au tribunal de Champ-Fleuri.



Les affiches que ces jeunes ont confectionnées paraîtront dans les mairies, écoles scolaires, administrations, maisons de justice et missions locales. Des affiches sur lesquelles sont abordés des questions du droit, des problèmes de quartiers, et sur la fonction des points d’accès aux droits. Un travail de longue haleine a été mené auprès des jeunes, avec des ateliers d’information, des séances de dessin, saynètes, élaboration d’affiche… Il aura donc fallu cinq semaines de travail pour les six jeunes volontaires.



Deux d’entre eux nous ont confié être fier de pouvoir s’exprimer au travers de cette activité artistique mais aussi de comprendre le sens même de la maison de justice et le rôle du conseil départemental d’accès au droit.



Un peu plus tôt dans l’année, la salle des pas perdus exposait des fresques peintes par les jeunes détenus.