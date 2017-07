Tribunal correctionnel: Un enfant frappé avec une barre de fer

Un père de famille de 27 ans a été condamné pour maltraitances sur les enfants de sa compagne hier, devant le tribunal correctionnel, selon la presse locale. Le Saint-Josephois frappe depuis quelques temps les enfants, âgés de 6 et 7 ans.



Samedi dernier, il utilise une barre de fer pour s'en prendre au plus jeune. Puis dirige sa colère vers sa concubine et un ami présent ce soir-là. Le petit est hospitalisé; c’est son frère qui décrit l’utilisation de la barre de fer.



Son avocat assure que le prévenu "fait preuve de réflexions sur lui-même" et que "le passage à l’acte est unique". Il écope d’une mise à l’épreuve de six mois.