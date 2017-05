Tribunal administratif: Les proches de Sarah, écrasée par un bus, cherchent un coupable

Les proches de Sarah Permacaondin, l’adolescente de 14 ans qui a perdu la vie écrasée entre un mur et un bus à Saint-André en 2011, étaient devant le tribunal administratif hier, selon la presse locale. Le tribunal correctionnel avait en effet relaxé le chauffeur de bus en 2016 mais la famille de la jeune fille chercherait toujours un responsable.



Mais cela s’avère difficile, le tribunal correctionnel ayant trouvé aucune "faute caractérisée" de la part du chauffeur qui n’était ni sous l’emprise de l’alcool ni en excès de vitesse.



Les parents de Sarah avait alors déposé une requête de responsabilité devant le tribunal administratif et reproché à la commune de Saint-André l’absence de trottoirs et de signalisation. Mais pour le rapporteur public, "le lien de causalité est insuffisant". Le tribunal rendra sa décision dans un mois.