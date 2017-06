Treize cyclistes réunionnais sur les routes montagneuses de l'Ardéchoise

Pour certains, c'était la première fois, pour d'autres la cinquième. Treize cyclistes réunionnais ont participé la semaine dernière à la célèbre course métropolitaine baptisée l'Ardéchoise, en Ardèche.



Les sportifs péi du club Sinzil à vélo, âgés de 40 à plus de 60 ans, faisaient partie des 15.500 participants réunis sur ce défi cycliste de quatre jours (du 14 au 17 juin). Parmi les membres du groupe, cinq ont parcouru 535 km, trois 220km et cinq 170km, sur des parcours de montagne avec de nombreux cols.





Découverte de l'Ardèche