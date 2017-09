Travaux au lycée Vue Belle : Des solutions trouvées par le personnel et la Région

" Z’enfant y plèr pas i ging pa tété", constate la section FO du lycée professionnel Vue Belle. La mobilisation du personnel le 11 septembre dernier soutenu par le syndicat a fini par payer, se félicite-t-il. "La Région a répondu favorablement à nos revendications légitimes". Les travaux entamés depuis quelques mois pesaient sur "la sécurité et les conditions de travail". Une opération de réhabilitation de 6,7 millions d’euros.Début de semaine, la direction de l’établissement et des représentants de la collectivité se sont entendus pour donner la priorité à la sécurité des élèves par le contrôle systématique des clôtures ou encore la réouverture rapide des salles de formations pratiques.Trois sanitaires de chantiers ont également été installés pour les enseignants sans accès toilettes depuis la rentrée ainsi que des places de parking libérées fin octobre pour leur permettre de stationner.Pour la bonne poursuite des travaux et une meilleure concertation, un comité de pilotage élargi aux représentants du personnel, des élèves et des parents a été instauré. Les gros travaux seront réalisés durant les vacances scolaires, ceux bruyants en dehors des heures de cours."La lutte syndicale est toujours payante", se félicite FO.