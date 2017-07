Transport C.Joseph dépose plainte au pénal pour "abus de position dominante"

La plainte déposée par son avocat, maitre Creissen, indique notamment que

Après une plainte déposée devant l’Autorité de la concurrence, Transport C.Joseph a déposé plainte au pénal ce vendredi. La PME de transport dénonce une " mainmise du marché du transport par quelques opérateurs seulement" et évoque d'"éventuelles manœuvres frauduleuses" de leurs dirigeants pour arriver à évincer leurs concurrents."La position dominante que nous dénonçons a pour effet d'évincer les entreprises concurrentes, comme la nôtre, des allocations de contrat dans le secteur du transport", s'indigne Eric Caroupapoullé, PDG de Transport C.Joseph. "De plus, la presse a déjà fait état des aveux d'un des dirigeants d'une entreprise bénéficiaire du monopole sur l’existence d’une caisse noire ; il est donc plus que probable qu'il y a bien eu des manœuvres illégales qui ont permis la création de ce monopole (...) Nous ne pouvons nous taire parce qu’il en va du gagne-pain d’une centaine de familles".Il souhaite ainsi, par sa plainte, "dénoncer le système d’allocation de contrat dans le secteur du marché". Jugeant "indispensable que celui-ci soit équitable pour tous les opérateurs", il poursuit : "Je suis convaincu que la CIVIS, l’autorité régulatrice du Sud de l’île, prendra la décision qu’il faut pour s’assurer d’une concurrence saine dans le secteur du transport"."la présence des groupes TRANSDEV, MOOLAND et FONTAINE dans toutes les SEM et les marchés de transport public de la Réunion laisse à penser que des actions d’ententes sont nécessairement intervenues entre ses sociétés pour obtenir cette situation de domination, conduisant à l’exclusion des autres transporteurs dans l'accès à ces marchés de délégations de service public, notamment CASUD, TCO et CIVIS".