Mail A la Une .. Transport C.Joseph : Eric Caroupapoullé donne les raisons de sa grève de la faim

Dans une lettre ouverte à la CIVIS et aux Réunionnais, Eric Caroupapoullé explique les raisons qui l'ont poussé à entamer une grève de la faim. Le PDG de Transport C.Joseph mène un "combat légitime contre le monopole des grands groupes de transport" et se dit "prêt à mettre sa santé en danger". Pour rappel, une plainte a été déposée début juillet pour "abus de position dominante".



"Pourquoi je fais la grève de la faim ?



Lettre ouverte aux membres de la CIVIS et aux Réunionnais,



J’ai pris la décision d’arrêter de me nourrir, non seulement en tant qu'homme Réunionnais, mais aussi en tant qu'entrepreneur au service de tous ceux qui utilisent les transports en commun, et surtout en tant que frère qui se révolte face à l’immobilisme, aux inégalités et aux injustices qui frappent notre petite nation insulaire.



J’ai pris cette décision non pas pour obtenir un marché, mais pour vous dire que le système est tel que je ne peux même pas en être candidat, car il est dessiné pour des grands groupes toujours plus affamés, jamais rassasiés d’argent et de pouvoir.



Je suis prêt à mettre ma santé en danger, non pas pour gagner plus, mais parce que, comme d’autres Réunionnais, nous n’avons plus rien à perdre, et parce que nous refusons que le système nous destine à mourir à petit feu.



Je suis debout dans la rue, parce que c’est la seule voie pour faire entendre que notre économie est détenue par une minorité, et non pour une majorité ; parce que le jeu de la concurrence est faussé, parce que les ententes sont légions, parce que les dés sont pipés ; parce que la conséquence de tout cela est un coût encore plus élevé pour les usagers du transport public ; parce que ni la loi, ni nos politiques, ni notre justice n’ont su changer ce système qui est sourd à la Raison, à la Souffrance des Réunionnais et au bon sens, qui est celui de préserver notre vivre ensemble.



Je mène un combat pour la survie non seulement de mon entreprise mais aussi pour la survie de toutes les PMEs et TPEs de l’île qui contribuent à l’économie locale. Qu’adviendra-t-il de notre patrimoine économique si nos entreprises, qui ont contribué à l’histoire économique de la Réunion, arrivaient à disparaître ? Comment le politique peut-il se refuser à favoriser la concurrence et lutter contre le risque de monopoles ? Comment peut-on rester de marbre alors que c'est le manque de diversité qui favorise la vie chère ?



Je fais un appel au Dr. Michel Fontaine et aux élus pour qu’ils revoient leur position sur le vote du mardi 8 août 2017 ; qu’ils comprennent que l’Histoire retiendra ce qu’ils feront demain de leur vote. Je parle en tant que patriote et je suis convaincu que les élus de la CIVIS ne seront pas insensibles à l’appel des entrepreneurs réunionnais.



Encore une fois, SOLEIL Y LEVE POU TOUT DE MOUN, LAISSE ANOU VIV !"



Eric Caroupapoullé "Pourquoi je fais la grève de la faim ?Lettre ouverte aux membres de la CIVIS et aux Réunionnais,J’ai pris la décision d’arrêter de me nourrir, non seulement en tant qu'homme Réunionnais, mais aussi en tant qu'entrepreneur au service de tous ceux qui utilisent les transports en commun, et surtout en tant que frère qui se révolte face à l’immobilisme, aux inégalités et aux injustices qui frappent notre petite nation insulaire.J’ai pris cette décision non pas pour obtenir un marché, mais pour vous dire que le système est tel que je ne peux même pas en être candidat, car il est dessiné pour des grands groupes toujours plus affamés, jamais rassasiés d’argent et de pouvoir.Je suis prêt à mettre ma santé en danger, non pas pour gagner plus, mais parce que, comme d’autres Réunionnais, nous n’avons plus rien à perdre, et parce que nous refusons que le système nous destine à mourir à petit feu.Je suis debout dans la rue, parce que c’est la seule voie pour faire entendre que notre économie est détenue par une minorité, et non pour une majorité ; parce que le jeu de la concurrence est faussé, parce que les ententes sont légions, parce que les dés sont pipés ; parce que la conséquence de tout cela est un coût encore plus élevé pour les usagers du transport public ; parce que ni la loi, ni nos politiques, ni notre justice n’ont su changer ce système qui est sourd à la Raison, à la Souffrance des Réunionnais et au bon sens, qui est celui de préserver notre vivre ensemble.Je mène un combat pour la survie non seulement de mon entreprise mais aussi pour la survie de toutes les PMEs et TPEs de l’île qui contribuent à l’économie locale. Qu’adviendra-t-il de notre patrimoine économique si nos entreprises, qui ont contribué à l’histoire économique de la Réunion, arrivaient à disparaître ? Comment le politique peut-il se refuser à favoriser la concurrence et lutter contre le risque de monopoles ? Comment peut-on rester de marbre alors que c'est le manque de diversité qui favorise la vie chère ?Je fais un appel au Dr. Michel Fontaine et aux élus pour qu’ils revoient leur position sur le vote du mardi 8 août 2017 ; qu’ils comprennent que l’Histoire retiendra ce qu’ils feront demain de leur vote. Je parle en tant que patriote et je suis convaincu que les élus de la CIVIS ne seront pas insensibles à l’appel des entrepreneurs réunionnais.Encore une fois, SOLEIL Y LEVE POU TOUT DE MOUN, LAISSE ANOU VIV !" Zinfos974 Lu 254 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Un St-Josephois coupe son bracelet électronique et part en prison Accident mortel : Un restaurateur réunionnais meurt sur une route de l'Aisne