Transfert de Neymar : De quoi payer 362 siècles de SMIC...

Il est des rapprochements terribles...500 millions d'euros, c'est ce que devrait coûter au total au Qatar selon L'Equipe le transfert de Neymar au PSG. 222 millions de transfert, plus 100 millions de primes, plus 30 millions par an de salaires...Autres chiffres : "500 millions, ça représente 362 siècles de SMIC. Rien que sur le salaire, pour gagner les 30 millions annoncés de rémunération de ce joueur de foot, un travailleur au Smic devra travailler à peu près pendant 2.173 années", rappelle le député France insoumise Adrien Quatennens.D'un autre côté, le gouvernement vient de "piquer" 300 millions d'euros aux collectivités locales dans leur rubrique "Investissement", supprimant ainsi d'un seul trait de plume plusieurs milliers d'emplois, non pas dans ces collectivités qui en auraient bien besoin tant elles ont inconsidérément embauché ces dernières années, mais dans les entreprises du privé qui auraient réalisé les travaux qu'auraient permis ces marchés.A méditer...