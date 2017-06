Trafic de drogue: Ras Natty Baby interrogé par les autorités mauriciennes

Joseph Nicolas Emilien, plus connu sous le nom de Ras Natty Baby, était convoqué ce mardi par la commission d’enquête sur la drogue mauricienne.



Le chanteur de seggae a été interrogé à la cour commerciale de Port-Louis, soupçonné d’avoir été en contact avec des barons de la drogue locale actuellement en prison.



Ras Natty Baby, a déjà dû faire face à la justice mauricienne. En 2009, l’artiste avait été condamné à 30 mois de prison pour possession de drogue, de l’héroïne.



Face au président de la commission, le chanteur a, hier, reconnu être resté en contact avec son ex-compagne, Lina Gentil, incarcérée pour trafic de drogue mais aussi Christopher Kabinda et Tariq Afflelou qu’il a rencontrés en prison, indique lexpress.mu. Des liens d'amitié qu'il continue d'entretenir mais un combat contre la drogue qu'il mène depuis que sa fille "est tombée dans ce fléau", a-t-il affirmé.



La commission s’est également penchée sur le rôle joué par une quinzaine de surveillants pénitentiaires et policiers concernant le trafic de drogue en milieu carcéral.