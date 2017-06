Trafic de cocaïne: 5 ans de prison ferme pour Jeff "le Malgache"

Ce trafic de cocaïne à destination de l’Ouest de La Réunion a commencé au cours de l’année 2012. Un homme de 52 ans surnommé Jeff "le Malgache" fait venir la drogue depuis le Pérou. Ce dernier s’entoure de plusieurs individus pour organiser la filière dont Péniel Acapandié. L’ancien handballeur, connu de la justice pour des affaires de trafic de drogue et cambriolages, est chargé de trouver des investisseurs.



Pour ramener la drogue, plusieurs "mules" effectuent trois voyages au Pérou en passant par Madagascar et l’Afrique du Sud. A chaque fois, les "mules" devaient transporter près d’un kilo de cocaïne divisé en petites boulettes et difficile à ingérer ont, hier, confié les prévenus, tant et si bien que moins de la moitié arrivait à destination. Au total, ce trafic aurait généré pas moins de 24 000 euros selon les enquêteurs. La drogue était vendue à 120 euros le gramme, rapporte la presse écrite.



Déjà condamné en 2010 pour les mêmes faits, Jeff "le Malgache" a écopé de 5 ans de prison ferme. Péniel Acapandié a été condamné à 3 ans ferme. Le tribunal de Saint-Denis a prononcé des peines allant de 18 mois ferme à 12 mois avec sursis pour les "mules" et les passeurs.