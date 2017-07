Mail Economie Trafic aérien: Un million de passagers en 6 mois à l'aéroport Roland Garros Un million de passagers ont foulé le sol de l’aéroport Roland au premier semestre 2017. La plateforme aérienne a enregistré un nouveau record mensuel en juin avec 160 149 passagers, soit une augmentation de +9,4% par rapport à l’année dernière. "Le précédent record de trafic pour un mois de juin remontait à 2011, avec près de 156 000 passagers", rappelle l'aéroport Roland Garros dans un communiqué.

La croissance du trafic ne se dément pas à l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, qui a enregistré un nouveau record mensuel en juin et accueilli plus d’un million des passagers au cours du premier semestre 2017. Le précédent record de trafic pour un mois de juin remontait à 2011, avec près de 156 000 passagers. Cette année, 160 149 ont été dénombrés sur le mois (+9,4% par rapport à juin 2016).



Le trafic a progressé de 4,6% sur l’axe métropole-Réunion, qui compte un nouveau transporteur régulier, French Blue, depuis le 16 juin. Le nombre de passagers a également fait un bond de 8% sur la ligne Saint-Denis–Maurice, autre composante principale de l’activité de la plate-forme.



A l’exception des lignes vers Mayotte (–3,1%) et les Comores (–52,6%), les destinations desservies au départ de l’aéroport Roland Garros enregistrent de fortes progressions : 14,4% sur les Seychelles, 49,3% sur Madagascar, 75,2% sur Bangkok, 96,1% sur l’Afrique du Sud et 178% sur Chennai (Inde). 782 passagers ont d’autre part emprunté les vols entre Saint-Denis et Canton (Guangzhou, Chine) pendant le mois. Le trafic de transit contribue également à la croissance globale de l’activité : il a concerné, en juin, 3 864 passagers (+61,8%), en majorité sur les vols de Corsair entre Orly et les îles de l’océan Indien, mais aussi sur ceux d’Air Madagascar entre Tananarive et la Chine, via Roland Garros.



Dans le domaine du fret, les tonnages traités renouent avec la croissance (+8,2%), avec une progression à la fois de l’import (+8,6%) et des tonnages embarqués (+6,8%).



Le trafic cumulé sur les six premiers mois de l’année constitue également un record historique (1 012 611 passagers), qui bat celui de 2011 (986 605 passagers). Avant celui de juin, deux records mensuels avaient été battus en janvier et mai 2017, témoignant du dynamisme actuel de l’activité.



Sur le semestre, le nombre de passagers locaux, commençant ou terminant leur voyage à La Réunion, augmente de 6,1% (995 550 arrivées et départs) pendant que le trafic de transit fait un bond de 130% (17 061 passagers depuis le début de l’année). Seules les lignes vers Mayotte (–0,3%) et les Comores (–51,6%) s’inscrivent à la baisse, principalement en raison de l’ouverture d’une ligne directe Dzaoudzi-Paris par Air Austral en juin 2016 et malgré l’arrivée de Corsair sur la ligne Saint-Denis–Dzaoudzi en janvier.



La progression du trafic entre la métropole et La Réunion s’établit à 1% sur la période. Elle est plus significative sur les autres dessertes : +8% sur l’île Maurice, +10,4% sur les Seychelles et +19,9% sur Madagascar, où Corsair opère depuis le mois d’avril entre Saint-Denis et Tananarive. La croissance semestrielle atteint 76,4% sur l’Afrique du Sud, 106% sur la Thaïlande et 118% sur l’Inde, sous l’effet des capacités supérieures mises en ligne depuis la fin de l’année dernière par Air Austral. Enfin, 3 896 passagers ont emprunté la ligne Saint-Denis–Guangzhou (Canton) depuis son ouverture en février.



Dans le domaine du fret, le trafic de marchandises reste en baisse globale de 5,8% depuis le début de l’année. Au premier semestre, les tonnages débarqués ont reculé de 2,2% et les exportations de 15,1%, après une année 2016 marquée par un niveau d’activité exceptionnel. Zinfos974 Lu 586 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Bientôt un futur centre commercial dans la ZI du Chaudron, le "Carré Eden" Début de la campagne sucrière le 31 juillet dans l'Ouest et le Sud