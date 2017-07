Tout sacrifier au profit touristique ..?

Dimanche matin, après un petit déjeuner sur la plage, balade au marché forain de l'Hermitage.

Vanille, confitures, miel, sel, Curcuma... tout pour plaire et tout local ...

J'aurai aimé écrire cela en toute honnêteté.

Mais à voir la vanille à l'air libre, même pas séchée, d'un calibrage "gros doigt" et pourtant affichant fièrement "vanille de saint Philippe"...



Mais à voir le sel vendu par kilo tant et tellement que même la pointe au sel les envieraient ..

Mais à voir les confitures "péi" et artisanales sans la moindre adresse de fabrication ni date limite de consommation ...

Mais à voir le nombre de petits panneaux "péi" et derrière des produits importés ...



Je me dis que oui, hélas, tout doit certainement pouvoir être sacrifié au profit touristique.



Parce qu'il me va sans dire qu'un marché aussi bien placé se fait sous couvert de la Mairie au minimum;

Parce qu'il va sans dire que l'Etat dans son rôle normatif et réglementaire pourrait largement verbaliser au moins ceux qui ne respectent pas le minimum d'étiquetage et d'hygiène;

Parce qu'il va sans dire qu'à vendre notre identité comme bon marché on gagnera à remplir le frigo ce mois-ci mais on laisse la porte ouverte au froid glacial et sans saveurs de l'homogénéisation.