Tous dans l’Ouest pour le rallye pédestre patrimonial le dimanche 17 septembre !

INFOS PRATIQUES Un des membres de chaque équipe devra venir avec son smartphone ou sa tablette (appareil chargé à 100%), pour profiter de l’appli Baludik.

Équipez-vous de chaussures confortables (baskets prioritairement) pour vous balader à travers le circuit d’environ 8 km.

Le jeu débutera à 8h à la Base Nautique de l’Ouest (rue des Brisants), où un petit déjeuner vous attendra.

Un pique-nique /déjeuner convivial vous sera offert.

Prévoyez un petit sac à dos avec une bouteille d’eau, un encas, un paréo ou une serviette pour vous asseoir pour le pique-nique.

La fin du jeu est prévue vers 15h30. + d’infos sur ce rallye pédestre sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine , l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest (OTI) organise le. Le thème de cette année est « jeunesse et patrimoine ».Des Brisants à l’Ermitage, venez vous amuser en famille, tout en (re)découvrant le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui de la station balnéaire de La Réunion : sites chargés d’histoire, lieux insolites, traditions lontan, …Au programme : énigmes à résoudre et épreuves à passer, à l’aide du carnet de route et du jeu numérique Baludik qui seront remis aux participants.Les enfants vont adorer découvrir le parcours en utilisant leur smartphone ou leur tablette ! Les grands aussi ! Le principe est simple et très sympa…La carte, aux couleurs de La Réunion, vous indique les différents lieux et indices à trouver, avec des savates qui avancent au fur et à mesure que vous franchissez, avec succès, les différentes étapes !Avec l’, l’ OTI Ouest poursuit sa dynamique numérique, en proposant tout au long de l’année de nombreuses balades « numériques ». Restez connectés sur le site de l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest et suivez la page Facebook pour être les premiers informés !En plus de vous amuser sur le parcours du rallye pédestre, vous pourrez tenter votre chance pour gagnerVous serez peut-être l’un des heureux gagnants… À la clé : survol de Mafate en hélicoptère, randonnées guidées, activités de pleine nature, moments de bien-être, … De quoi satisfaire vos envies d’aventure ou de détente dans l’Ouest !Rendez-vous dans l’ un des trois bureaux d’information touristique de l’Ouest (Saint-Gilles, Saint-Leu et Le Port) ou inscrivez-vous par téléphone au 0810 797 797Attention : Dépêchez-vous,