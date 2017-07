Tourisme : le Tropic Appart'Hôtel change de mains

Construit en 2007 à Saint-Gilles-les-Bains, à deux pas du lagon de l'Ermitage, l'établissement qui appartenait jusqu'ici aux familles Angelloz et Thia-Kime vient d'être vendu à la famille Verlaine.



Le père, Christian Verlaine, a été un des membres fondateurs du Groupe Réside Etudes, l'un des leaders français du marché des résidences avec services (résidences pour étudiants, hôtelières ou touristiques). Le fils, Geoffroy Verlaine et sa compagne réunionnaise, Bénédicte Gillet, ont longtemps travaillé dans le secteur de l'hôtellerie en métropole ainsi qu'à l'international. Ils assurent désormais la gestion opérationnelle du Tropic Appart'Hôtel.



C'est en 2016 que Geoffroy et Bénédicte décident de venir s'installer à La Réunion avec la ferme intention d'investir dans l'hôtellerie. Convaincus des atouts de l'île et de son fort potentiel touristique, ces experts de la résidence hôtelière ont eu "un coup de cœur" en poussant la porte de l'établissement de Saint-Gilles.



Des travaux et de nouveaux services



Fait original, si la vente date de quelques jours, le couple a intégré la direction du Tropic Appart'Hôtel en début d'année pour assurer la transition. Celle-ci s'est effectuée "dans les meilleures conditions", souligne Geoffroy Verlaine.



"L'affaire s'est conclue rapidement", confie de son côté Olivier Angelloz, ancien gérant, qui ajoute qu' "il n'y avait pas de meilleur moment pour vendre au vu des bons résultats de l'entreprise et du potentiel encore existant ! ". Avec un taux de remplissage de 88 % sur les 4 dernières années et un chiffre d'affaires qui a doublé en 10 ans, les nouveaux acquéreurs ont, en effet, de quoi être rassurés.



En rachetant les actifs, les nouveaux propriétaires reprennent l'ensemble du personnel. Ils veulent apporter quelques modifications tout en s'inscrivant dans la continuité. "Nous envisageons quelques changements, dans le respect de l'âme de l'établissement", assure Bénédicte Gillet, responsable commerciale. "Nous ferons tout ce qu'il faut pour que les Réunionnais et les touristes ne perdent rien de leurs habitudes au Tropic".