Tourisme : des premiers chiffres 2017 excellents La Réunion Positive Le premier trimestre 2017 est venu appuyer ces excellents résultats : l'activité des professionnels du tourisme n'a pas fléchi sur les trois premiers mois puisque près de 110 000 visiteurs ont été accueillis. C'est 16% de plus comparativement aux trois premiers mois de l'année 2016. On note 15 000 touristes de plus venus du monde entier, dont une augmentation significative de 9% pour la métropole seule. La présentation des chiffres du premier semestre a eu lieu en salle Pavageau de la Pyramide inversée en présence de Didier Robert, de Stéphane Fouassin et des autres représentants du tourisme et de Air Austral.

La relance du marché mauricien a également porté ses fruits puisque le nombre de touristes issus de l’île soeur s’est accru de 22,8% par rapport à la même période en 2016. Ces touristes ont été, encore une fois, plus nombreux que l’année dernière à opter pour un hébergement marchand : ils ont été 25 000 à choisir de résider dans un hôtel !



Si le nombre de touriste à faire le choix de La Réunion est de plus en plus important, les visiteurs sont aussi de plus en plus satisfaits de leur expérience sur l’île intense : 99% en ce qui concerne la pertinence du choix de la destination. Les indicateurs présentent non seulement une progression quantitative de la fréquentation mais soulignent aussi un net gain en terme de satisfaction en ce qui concerne l’accueil ou les services proposés (96% pour l’hébergement et 94% concernant la restauration et les loisirs).





Le segment Croisières



Porté par la FRT, l’accueil des croisiéristes est lui aussi en hausse : sur la saison 2016-2017 (octobre 2016 à avril 2017), La Réunion a accueilli 27 navires de croisière, dont 12 Costa, pour un total de 34 588 croisiéristes et 15 642 membres d’équipage (source FRT). Ces chiffres, significatifs de l’attractivité de la destination au coeur des Îles Vanille, sont à dissocier du chiffre établi au cours de l’année 2016 (38 770 croisiéristes sur l’année 2016) et se basent par ailleurs sur une saison cyclonique particulièrement clémente. La saison 2017-2018 démarrera le 26 octobre 2017 et les premières perspectives nous permettent d’envisager l’accueil du double de croisiéristes par rapport à la saison passée.





Perspectives touristiques pour cette année



Ces chiffres laissent entrevoir le meilleur pour le tourisme réunionnais pour la fin d’année 2017. L’ambition affichée de l’IRT est, évidemment, le maintien d’une croissance significative et une consolidation durable de la dynamique observée en 2016 et sur ces derniers mois.



Pour cela, les grands principes de l’IRT et de son bureau énoncé dans la feuille de route tracée par le Président continueront d’être mis en application et devront être toujours plus présents, ancrés dans les prestations touristiques proposées sur le territoire. En appui de ces grandes orientations, il est nécessaire pour l’IRT de sécuriser les investissements réalisés sur l’ensemble des marchés de façon à maintenir l’attrait de la destination, notamment sur les marchés porteurs.



Pour les marchés émetteurs se trouvant encore en phase de développement, comme l’Allemagne par exemple, mais disposant d’une marge de croissance potentielle importante, des investissements stratégiques doivent être réalisés, doublés d’opérations coup de poing plus ponctuelles de façon à stimuler durablement la fréquentation. Enfin, de façon plus global, l’un des grands enjeux de la suite de ce mandat sera de parvenir à gommer la saisonnalité des réservations pour développer significativement l’activité touristique en dehors des périodes de forte affluence.



Les premiers indicateurs concernant les réservations à venir sur le reste de l’année vont en ce sens et autorisent les meilleurs espoirs quant à la poursuite d’une activité touristique soutenue sur l’Île de la Réunion pour l’année 2017 !

Dans la même rubrique : < > Retour en images sur le Job Dating des Olympiades des Métiers à St-Louis Rencontre entre la Présidente de l’île Maurice et Didier Robert

Tweets by Region_Reunion “Passeport Réussite pour chaque jeune.” “La 2ème génération des Grands Chantiers.” “Libérer les entreprises et les énergies.” “Libérer la terre.” “Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise.” “Liberté de bouger, de se connecter...” “La coopération.”