Tourisme : Signature d'un accord cadre entre la Région et les organismes touristiques

Afin de poser les cadres d’une collaboration "efficace et efficiente" concernant la stratégie régionale en matière touristique, une convention-cadre a été signée ce vendredi à l’Hôtel de Région entre la collectivité régionale et les différents organismes structurant le tourisme local. Pour le président de Région, Didier Robert, la signature de cette convention-cadre est "le fruit d’un long travail avec différents partenaires touristiques".



Les acteurs signataires de cette convention avec la Région Réunion sont l’île de La Réunion (IRT), la Fédération réunionnaise du tourisme (FRT), les offices de tourisme et leur établissement public de coopération intercommunales (EPCI) et l’association Les Îles Vanille.



La convention-cadre signée, qui prendra fin le 31 décembre 2020, a pour objectif de définir un partenariat entre les différents acteurs institutionnels œuvrant dans le domaine de l’information, l’accueil, la promotion et la communication touristique, en adéquation avec la politique stratégique régionale, explique la collectivité régionale.



Mutualiser les moyens entre les différents acteurs touristiques



"Tous les partenaires devront fournir un bilan annuel relatif aux plans d'actions développés afin de permettre toutes les adaptations nécessaires", explique-t-on du côté de la Pyramide inversée.



Un Comité stratégique touristique se réunira également tous les ans en présence des différents acteurs touristiques, "afin de faire des bilans sur ce travail partenarial et de statuer sur les orientations à prendre pour la destination Réunion", ajoute la collectivité régionale.



La signature de cette convention-cadre avec la Région Réunion a été saluée par l’ensemble des offices de tourisme de l’île. Que ce soit, l’OTI Nord, l’OTI Est, l’OTI Ouest ou encore la Destination Sud Réunion, tous ont salué la signature de cette convention qui "concrétise la cohérence" de la stratégie touristique régionale.