Tourisme: Promouvoir "l'île Intense" en Allemagne

Des petits bouts de La Réunion ont été placardés dans les grandes villes d’Allemagne. L’IRT a lancé une opération séduction à destination du marché allemand avec des affiches exposées du 29 août jusqu’au 29 septembre. Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Munich et Hanovre ont donc un aperçu des cirques, bassins et autres points forts de l’île.



La campagne d’affichage se fait en parallèle de l’organisation du roadshow B2B à Francfort, Stuttgart et Munich les 19, 20 et 21 septembre. L’objectif est de partir à la rencontre des agents de voyages, tour-opérateurs de la presse allemande afin de promouvoir "l’île intense", aux côtés de partenaires locaux. 200 personnes sont attendues au roadshow.



Pour rappel, les Allemands sont les européens qui voyagent le plus à La Réunion et les touristes allemands sont de plus en plus nombreux.