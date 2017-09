Tourisme : Le nombre de nuitée en hausse de 7 % au 2e trimestre

Le nombre de nuitée passée dans des hôtels réunionnais a augmenté au deuxième trimestre. 276 100 nuitées soit une hausse de 7 % par rapport à la même période l’année dernière.



Le nord-est et l’ouest mais plus particulièrement le sud (+ 16 %) bénéficient de cette embellie, indique l’Insee dans sa récente enquête mensuelle dans l’hôtellerie.



Les hôtels non classés (+ 26 %) et hôtels haut de gamme (+17%) profitent de cette hausse de fréquentation tandis que les hôtels classés 3 étoiles subissent une légère baisse (- 4 %). Selon l’Insee elle s'explique par "le fait principalement qu’un hôtel à grande capacité n’ait pas renouvelé son classement en 3 étoiles. Le basculement de cet hôtel en catégorie "non classé" est aussi à l’origine de l’embellie de cette catégorie".



La fréquentation a été particulièrement dynamique aux mois d’avril et de juin. Ainsi le taux d’occupation a également augmenté "fortement" souligne l’Institut. + 5 points par rapport au 2e trimestre 2016 pour s'établit à 60,8 % de chambres occupées. Le taux d’occupation augmente particulièrement dans les hôtels non classés (+10points) et plus modérément dans les hôtels classés (+ 4 points).