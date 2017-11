A la Une .. Tourisme: La découverte de la route du volcan à travers une application et de nouveaux aménagements

500 000 visiteurs par an empruntent la route qui mène au volcan, l’un des sites touristiques les plus remarquables de l’île. Dans le cadre de son programme de valorisation, le Département et son gestionnaire, l’ONF ont ce vendredi présenté deux scenarii pour partir à la découverte de la route du volcan.



Le premier se fait par le biais des nouvelles technologies, l'application "La route du volcan au fil du temps ". Un personnage, le Gardien Volcan invite au voyage dans l’histoire géologique mais surtout humaine du site. La visite se fait en 12 étapes géolocalisées : marronnage, catastrophe de Mahavel, expédition moderne, incendie de 2010, construction de la route… autant de thèmes déclinés à travers des interviews, des témoignages et des jeux.







"Cela permet de conduire le visiteur du premier effondrement jusqu’au dernier il y à 5 000 ans", indique Sylvain Léonard, directeur régional de l’ONF. L’objectif est aussi d’inciter les visiteurs à rester sur le massif et d'induire des retombées économiques. "Les visiteurs jusqu’à présents réalisaient des allers-retours. Avec cette démarche innovante, ils pourront chacun à leur rythme entrer en profondeur dans l’histoire et le patrimoine naturel", ajoute Claudette Grondin, vice-présidente déléguée à l’environnement au Département. L’application simple d’utilisation est traduite en anglais et en mandarin.



"Dans le respect du caractère des lieux"



Coût de l’opération: Plus de 63 000 euros pour un financement Europe, Département, et Cité du Volcan pour l’achat des tablettes. L'offre pourrait être enrichie par la suite sur d'autres sites remarquables de l'île.



L’autre scénario repose sur ce que le Département nomme "la route d’interprétation du volcan". Quatre belvédères ont déjà fait l’objet d’aménagements "dans le respect du caractère des lieux", insiste l’ONF: l’entrée Cryptoméria, le Nez de Boeuf, le cratère Commerson et le Pas des Sables. Le belvédère du Pas des Sables ayant été déplacé quelques mètres plus haut à flanc de rempart "pour une expérience sensationnelle en toute sécurité". Celui situé en bord de route est désormais réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR).



Au total, le Département avec l’aide de l’Europe prévoit d’investir près 1,3 million d’euros pour la valorisation des équipements de la route du volcan. Egalement en projet, à compter de 2018, une nouvelle offre de pique-nique au plateau Nez de Boeuf accessible aux PMR mais aussi la rénovation du relais du Pas de Belcombe et ses extérieurs prévue pour 2019.

Sans réseau 3G ni wifi sur la route du volcan, il est conseillé de télécharger l’application sur google play et apple store avant son départ. Des tablettes sont également en location à la Cité du Volcan.

