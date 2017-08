Tourisme: Des webcams sur les points spectaculaires de l'île

Installée sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains, cette webcam est la quatrième déployée sur notre île. Située au niveau du poste des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), la webcam offre une vue à 270° en temps réel du port de Saint-Gilles-les-Bains jusqu'à l'esplanade des Roches Noires.Une station météo permet également de connaître la température sur place, ainsi que la vitesse et la direction du vent. Pour vous connecter en direct sur les Roches Noires, cliquez ici. L'installation de cette nouvelle webcam sur la plage des Roches Noires porte désormais à quatre le nombre de webcams installées sur les plus beaux sites de l'île intense. Le site du Piton de la Fournaise, la plage de Trou d'eau et le site de décollage des Colimaçons sont également équipés de caméras offrant des vues panoramiques sur ces lieux touristiques.Les trois autres webcams sont visibles sur le site de l'IRT.