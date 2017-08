Mail Société Tourisme : 20% de remise pendant 20 jours sur des loisirs à La Réunion

Cela fait 20 ans que la plateforme de réservation touristique régionale de la Réunion existe, et pour fêter son anniversaire, des remises sont proposées sur une sélection de prestations touristiques.



Créée en 1997 par la Maison de la montagne, l’Association des gestionnaires de gîtes de montagne et le Relais départemental des gîtes de France de La Réunion, la plateforme est pilotée depuis 2009 par l’IRT (Île de La Réunion Tourisme).





La plateforme est utilisée par près de 300 professionnels privés et institutionnels. L’IRT la caractérise d’acteur économique majeur : 3,3 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 80% sont redistribués à la filière touristique locale.



Des remises pendant 20 jours



Pour l’occasion, l’IRT a organisé 20 jours de remises à -20% sur les loisirs, depuis hier, avec les partenaires suivant :



Gîtes de randonnée

Cirque de Cilaos : Gîte du Pavillon, Gîte La Roche Merveilleuse , Caverne Dufour (Refuge du Piton des Neiges)

Gîte du Pavillon, Gîte La Roche Merveilleuse , Caverne Dufour (Refuge du Piton des Neiges) Cirque de Salazie : Gîte La Mandoze, P’ti Blanc des O

Gîte La Mandoze, P’ti Blanc des O Saint-Philippe : Refuge de Basse Vallée, Gîte Théophane et Yoleine

Refuge de Basse Vallée, Gîte Théophane et Yoleine Saint-Joseph : Gîte de La Rivière des Remparts

Gîte de La Rivière des Remparts La Plaine des Palmistes : Gîte de Bélouve, Gîte Le Pic des Sables

Gîte de Bélouve, Gîte Le Pic des Sables Cirque de Mafate : Gîte Chez Juliette, Gîte Coeur de Mafate, Gîte Yolande Hoareau, Gîte de Roche Plate, Gîte de Grand Place Cayenne, Gîte de l’Ilet à Bourse, Le Mafatais • Saint-Denis : Gîte de La Roche Ecrite

Gîte Chez Juliette, Gîte Coeur de Mafate, Gîte Yolande Hoareau, Gîte de Roche Plate, Gîte de Grand Place Cayenne, Gîte de l’Ilet à Bourse, Le Mafatais • Saint-Denis : Gîte de La Roche Ecrite Sainte-Rose : Gîte du Volcan Chambres d’hôtes

Saint-Gilles : Le Vieux Canon de St Paul

Le Vieux Canon de St Paul La Plaine des Palmistes : Les Agrumes

Les Agrumes Les Avirons : Chez Mamie

Chez Mamie Cirque de Salazie : Le Cimendef, Le Bélier

Le Cimendef, Le Bélier Entre-Deux : L’Echappée Belle

L’Echappée Belle La Plaine des Cafres : Estagnon

Estagnon Saint-Paul : Ferme du Bel Air, Le Ruisseau

Ferme du Bel Air, Le Ruisseau Saint-Pierre : Zoiseaux Paradis

Zoiseaux Paradis Petite Île : Orky Mel Hôtels

Saint-Denis : Hotel le Saint-Denis, Le Juliette Dodu

Hotel le Saint-Denis, Le Juliette Dodu Saint-Gilles-les-bains : Dina Morgabine, Tama Hôtel, Les Créoles

Dina Morgabine, Tama Hôtel, Les Créoles Cirque de Cilaos : Hôtel le Cilaos

Hôtel le Cilaos La Saline les Bains : Hôtel Le Nautile, Le Swalibo Locations de vacances

Saint-Pierre : Mon Repos n°90 - Mon Repos n°168 – Plage Dorée

Mon Repos n°90 - Mon Repos n°168 – Plage Dorée Petite-Île : Orky Mel Camping

Sainte-Anne : Le Bois Joli Coeur Activités

Canyoning : Evasion Kréol

Evasion Kréol Eaux-vives : Aquasens

Aquasens Segway : Mobilboard

Mobilboard Vélo elliptique : Elliptigo

Elliptigo Vélo couché : Atmosphère Péï

Atmosphère Péï Plongée sous-marine : B’leu Océan

Cité du Volcan – Musée Stella Matutina – Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien – Kélonia – Office de Tourisme du Nord - Office de Tourisme de l'Est - Office de Tourisme de l'Ouest - Office de Tourisme CASUD



