Tour du monde à la voile: 13 mois pour rentrer à La Réunion

La petite famille est actuellement en plein milieu de l'océan. Xavier Rossignol a embarqué sa femme et son fils dans une aventure qui a débuté le 11 août en Bretagne. Ils font en effet le tour du monde avec des voiles aux couleurs de l’île de La Réunion. 63 escales, 27 pays, trois océans…



Le long de la côte espagnole jusqu’à l’Afrique du nord, vers les Canaries, le Cap Vert, les Caraïbes, la Jamaïque, les Galapagos, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, la Nouvelle Calédonie, l’Australie, Bali, Jakarta, Singapour, l’Inde, ou encore le Sri Lanka… 46.000 km plus tard, ils arriveront à La Réunion, normalement fin août 2018.



C’est à bord du Rainbow, plus de 10 m de long, que la famille, qui vit à La Réunion, effectue ce tour du monde après une année de préparation. Un voyage qui prendra 13 mois et attirera au passage l’attention sur notre île, avec des voiles sur lesquelles on peut lire "Île de La Réunion, l’Île intense".