Tour Eiffel : Un homme armé d'un couteau arrêté, la section antiterroriste saisie

Un homme muni d'une arme blanche a tenté de forcer le contrôle de sécurité de la Tour Eiffel à Paris samedi soir. L'homme a été interpellé. Il aurait crié "Allah Akbar" lorsqu'il a franchi le premier portique de sécurité et bousculé un agent de sécurité. Aucun blessé n'est à déplorer.



Selon la presse nationale, l'individu présentait des antécédents psychiatriques. La piste terroriste n'était donc pas la priorité des enquêteurs. En garde à vue, l’homme aurait affirmé qu'"il voulait commettre un attentat contre un militaire et était en lien avec un membre du groupe jihadiste Etat islamique qui l’aurait encouragé à passer à l’acte".



La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Une enquête pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteinte aux personnes" et "tentatives d’assassinat sur personnes dépositaires de l’autorité publique" a été ouverte.