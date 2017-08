Toulouse: Une chatte de 3 mois jetée d'une voiture sur le périphérique

Bien que l'abandon volontaire soit reconnu comme un acte de cruauté puni par le Code pénal, nombreux sont malheureusement ceux qui n'hésitent pas à se débarrasser de leur animal.



À Toulouse, le 27 juillet dernier, une chatte de 3 mois a été jetée d'une voiture en marche sur le périphérique. Le conducteur a ensuite continué sa route pour se diriger vers Montpellier.



L'animal a été pris en charge par l'association Cha’Mania, qui est allée le récupérer sur le bord de la route. Percuté par un véhicule, il ne tenait plus debout et rampait. Une fois chez le vétérinaire, le professionnel constate que la chatte présente trois fractures au niveau du bassin.



"C'est quand même simple d'appeler une association, un refuge et de dire qu'on ne veut plus de son animal pour plusieurs raisons, mais de là à le jeter par une fenêtre sur la route, en conduisant. Il y a un non-respect de l'animal qui est évident", a réagi l'association. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver l'auteur de cet acte de cruauté.