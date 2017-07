<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Total succès pour la journée d’accès au droit Plusieurs centaines de personnes de Saint-Paul et de toute l’île ont participé à la journée d’accès au droit organisée ce samedi 29 juillet 2017 dans les jardins de la Mairie de Saint-Paul. Événement mis en place par la Ville et le Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAC), cette manifestation a donc connu un franc succès.





Droits de succession, surendettement, conflit de voisinage, différend familial, propriété, consommation, travail, responsabilité pénale des mineurs… chacun a pu, après parfois de longues minutes d’attente mais gratuitement, trouver une orientation voire un début de solution à ses préoccupations. Avocats, notaires, huissiers, géomètres, associations de consommateurs, représentants de l’Iedom et de l’ADIL… plusieurs professionnels du droit et représentants associatifs ont fait le déplacement.



Évoquant "la nécessité de la proximité géographique de la justice", Gertrude Carpanin, adjointe au Maire de Saint-Paul rappelle l’existence de trois antennes de justice et du droit sur la commune (Front de Mer, Plateau Caillou, La Saline). "C’est important d’offrir à chacun la possibilité de connaître et faire respecter ses droits", souligne l’élue. Présidente du Tribunal de Grande Instance et du CDAC, Françoise Andron-Cohen salue pour sa part l’engagement de la Ville de Saint-Paul dans l’organisation de cette journée d’accès au droit et la qualité de l’accueil.



Ce qu’ils en pensent :

Jean-Luc (Saint-Paul)

C’est le genre de manifestation à renouveler. Quand on a besoin de renseignement, notamment auprès de l’ADIL, surtout pour des gens en situation de handicap comme moi c’est une belle opportunité.

Iréné (Grande Fontaine)

Moin la vu la dame de l’Iedom. Moin la bien été reçu Avec le rendez-vous la donne amwin dans 15 jours à Plateau Caillou, mi pense que va trouve une solution à mon problème.

Fanny (Trois Bassins)

Cette rencontre avec un huissier m’a éclairé. Je peux accéder à un nouveau pallier dans mes démarches. Organiser cette journée était une très bonne idée. Ça change du délais d’attente souvent interminable avant d’avoir un rendez-vous.

Gilles (Saint-Pierre)

Nous avons pu nous entretenir avec le notaire. Quand nous avons des questions qui nous turlupinent, c’est bien d’avoir rapidement un début de réponse. Il faut refaire ça plus souvent.

Gilberte (Bras-Panon)

C’est très intéressant. Ça aide. J’étais sûr que je n’allais pas être déçue.

Yvette (Saint-Paul)

Moi je suis venue exprès pour voir Madame Aude. Je suis contente. C’est bien de voir autant de monde, des gens qui cherchent une solution à leur problème, qui foncent et qui demandent de l’aide.



Lu 27 fois





Dans la même rubrique : < > Animations à Carosse Le sport autrement avec UFOLEP à Saint-Paul