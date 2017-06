Le top départ des épreuves écrites du baccalauréat est donné ce jeudi. Comme chaque année depuis 1970, c'est l'épreuve de philosophie qui ouvre le bal, pour les filières générales comme technologiques. Les élèves auront quatre heures pour plancher sur l'un des trois sujets qu'ils auront choisi, de 10 heures à 14 heures.



Les élèves qui passent le baccalauréat professionnel commencent eux par le français de 10 heures à 13 heures, suivi de l'histoire-géographie et de l'éducation civique de 15 heures à 17 heures, ce jeudi également.



11 608 candidats



À La Réunion, 11 608 candidats sont inscrits à la session 2017. On dénombre 106 candidats supplémentaires en bac général et 127 candidats supplémentaires en baccalauréat technologique. Par contre, il y a 75 candidats de moins en bac professionnel.



Le candidat le plus jeune est âgé de 16 ans (inscrit en série S dans un lycée de Saint-Leu) et le plus âgé de 51 ans (inscrit en bac professionnel en série gestion administration à Saint-Paul).



En 2016, ils étaient 9 906 candidats à obtenir leur diplôme, avec un taux de réussite général de 86,5%.