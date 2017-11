Titres de séjour: Le timbre fiscal peut désormais être acheté en ligne

Depuis le 27 novembre 2017, les personnes recevant un titre de séjour peuvent acheter leur timbre fiscal en ligne sur le site https://timbres.impots.gouv.fr Simple et rapide, l’achat en ligne de timbre fiscal permet de régler au moyen d’une carte bancaire, le montant notifié par l’administration. Cette nouvelle démarche sécurisée prémunit des risques de fraude ou de perte.L’achat des timbres fiscaux est également possible auprès des buralistes.La généralisation de l’offre d’achat de timbres fiscaux sur internet est une des mesures de simplification et de modernisation de l’action publique. Après les timbres fiscaux pour les passeports depuis mars 2015 et les timbres liés au renouvellement pour perte ou vol des permis de conduire depuis mi-2016, ce téléservice répond au besoin des étrangers résidant en France dans le cadre de la plupart des démarches qui requièrent le paiement d’un droit de timbre.