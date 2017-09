Tirs sur Kaf'Malbar : DJ Skam devant le juge

Le tribunal de Saint-Denis va entendre aujourd'hui DJ Skam, l'agresseur du célèbre chanteur de dancehall réunionnais Kaf' Malbar. L'affaire remonte au 24 septembre 2015, au Chaudron.



Les deux artistes entretenaient un conflit via les réseaux sociaux, avec échanges de phrases assassines, faits relativement courants dans le milieu des musiques urbaines. Mais ce 24 septembre, DJ Skam, de son vrai nom Cyril Saingainy Tévanin, accompagné de son compère Loïc Rebecca, alias "Sans Sucre", décide d'en découdre avec David Damartin, dit Kaf'Malbar. Ils tirent des coups de feu sur le chanteur, qui se réfugie dans une église, sans être touché par les tirs.



Mis en examen pour tentative de meurtre, DJ Skam a passé environ 7 mois en détention provisoire. Il sera finalement jugé en correctionnel et non aux assises, ce dont se félicite son avocat Me Georges-André Hoarau, qui assure qu'il s'agit de menaces avec arme sans ITT, son client ayant reconnu avoir tiré des balles à blanc pour faire peur à Kaf'Malbar.