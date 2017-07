Mail A la Une .. Thomas, le crack du bac Techno qui avait refusé la filière S Il y a deux ans, au moment de la spécialisation en fin de seconde, le jeune homme avait été aiguillé vers la "voie royale" de la section scientifique par un conseiller principal d'éducation. Mais avec un projet professionnel déjà bien réfléchi, le lycéen et ses parents avaient tenu tête pour finalement choisir la section soi-disant moins prestigieuse de la STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable). Sa détermination lui donne aujourd’hui raison : il est le meilleur de la filière Techno à La Réunion avec une note de 19,04 et du temps de gagné par rapport à un bachelier généraliste en S...

Qu’est-ce que ça fait d’être le meilleur dans sa filière ?



C’est une fierté, après deux ans de boulot, on essaye de donner le meilleur. C’est une fierté pour moi, pour mes parents. J’ai prouvé que j’étais le meilleur ces deux dernières années dans ma classe et j’ai prouvé maintenant que j’étais le meilleur au niveau académique.



Tu t’y attendais ?



Je ne m’attendais pas à être le meilleur parce que dans chaque section il y a un premier de la classe qui a 16 ou 17 de moyenne, il y a plein de bons élèves et on ne sait jamais comment ça va se passer lors des épreuves du bac. Et puis ce matin, quand le proviseur est arrivé et qu’il me l’a annoncé, j’étais assez surpris.



Quoi de prévu pour l’année scolaire prochaine ?



Un BTS électro-technique à Saint-Denis et par la suite une école d’ingénieurs dans le développement durable. Mais quelle école d’ingénieurs je ne sais pas encore. Je sais juste que les écoles prennent les BTS sur dossier. Après j’ai hésité entre la prépa et le BTS mais j’ai préféré le BTS, ça va m’apporter un côté plus professionnel.



Vers quel métier à terme ?



j’aimerais être ingénieur sur les barrages hydrauliques par exemple ou du moins dans la conception et la production d’électricité.



Pourquoi ce domaine ?



Au collège on avait fait un concours sur le développement durable, j’ai su que j’aimais ça. Après, la production d’électricité, c’est ce qui me parlait. Je regarde beaucoup de reportages, tout ce qui passe sur Arte. Avec mon grand-père on est allé voir un barrage, tout ça on le voit et ça fait qu’on a envie d’être là-dedans, dans ce secteur.



Quel est ton secret ou simplement un conseil pour les futurs candidats ?



Le secret c’est le travail. Plus on travaille, plus on a de résultats. C’est un travail régulier, si on travaille pendant deux ans - pas comme un malade non plus - mais si on apprend nos leçons, si on écoute les professeurs, qu’on apprend les méthodes qu’ils nous donnent, il n’y a aucun souci. Après si on travaille en classe mais pas chez nous, c’est sûr: il n’y a rien en retour.



Comment avais-tu organisé ta journée avant la première épreuve ? Tu t’en souviens ?



il ne faut pas s’y prendre en retard parce que certains attendent la dernière minute pour réviser. Il faut se préparer déjà 2, 3 semaines à l’avance, pour être sûr. Et puis, une journée avant les épreuves il faut tout arrêter. Après c’était tous les jours un peu de physique, de maths, il faut alterner les exercices. La veille de la première épreuve, j’étais à la maison, tranquille, je n’ai pas touché aux cahiers. Il y en a plein qui révisent et on les voit avant d’arriver aux épreuves, ils ne savent plus, ils sont stressés et en plus du stress ils oublient tout ce qui a été appris la veille…



Quelles sont tes passions ?



J’adore pratiquer le handball et le football...à la télé, rien de plus. Que ce soit le sport, la musique ou autres, ça fait une coupure car si on reste trop concentré sur l’école, on sature et ça permet de penser à autre chose, avec les camarades. Certains, pendant les heures de permanence, au lieu de travailler, sortaient dans les bars situés en dehors du lycée. Si on à rien à faire, tant mieux, mais si on a une heure de permanence on apprend, on fait nos exercices. Plus vite on fait notre travail, plus vite on est tranquille !



Tu as failli aller en S ?



On m’avait proposé d’aller en S, au lieu de la STI2D. Mais j’ai remarqué que la STI2D m’ouvrait plus de portes, en plus il y avait l’option énergies & environnement, alors j’ai foncé là-dedans. Pourtant, le CPE m’avait dit : "je veux voir vos parents". Il leur avait dit : "avec la moyenne que votre fils a, pourquoi l’envoyer en STI2D ?"



En fait, pour certains, la série STI2D c’est un peu là où on met les mauvais élèves. La STI2D, tout ce qui dit "technologie", à part si on a vraiment un projet professionnel - moi j’en avais un, je voulais travailler dans le développement durable - est mal perçu par certaines personnes.



Et même avec ce projet professionnel là ils voulaient pas m’y envoyer parce que tous les bons élèves ils veulent les mettre en L, S,… et on ne veut pas nous mettre dans les séries technologiques. Ils veulent vraiment nous mettre dans un bocal, tu vas là-dedans et point barre ! La mentalité n’évolue pas. Pour certains, la S c’est, comme on dit, "la voie royale". Mais pour celui qui a déjà un projet professionnel, ça sert à rien de passer par la voie royale, il vaut mieux passer par une voie détournée, je dirais, pour être sûr d’atteindre ce qu'on veut au lieu de passer parfois par une école d’ingénieurs. Au lieu de ça, pourquoi pas plutôt passer par un BTS et à la fin arriver au même stade, au même salaire, au même grade finalement que celui qui a choisi la "voie royale".



Là on parle du CPE mais certains de mes prof de seconde ont compris ce que je voulais faire et m’avaient dit : "fonce !" Ç a dépend de la mentalité de chacun.



Quelque chose de prévu pour fêter ça ?



Entre camarades on a déjà fêté ça entre nous ce midi, c’était un p'tit truc. Pour moi, le plus important c’était d’être ensemble, même en petit comité, à 5 ou 6, après deux ans où on a galéré parce que c’était compliqué.



Les autres cracks du Bac 2017 à La Réunion :

Chloé Tossem, meilleure moyenne avec 21,28 !

Laura Faivre, meilleure moyenne en bac pro cette année

Mathilde Enguehard, deux ans d'avance et les félicitations du jury C’est une fierté, après deux ans de boulot, on essaye de donner le meilleur. C’est une fierté pour moi, pour mes parents. J’ai prouvé que j’étais le meilleur ces deux dernières années dans ma classe et j’ai prouvé maintenant que j’étais le meilleur au niveau académique.Je ne m’attendais pas à être le meilleur parce que dans chaque section il y a un premier de la classe qui a 16 ou 17 de moyenne, il y a plein de bons élèves et on ne sait jamais comment ça va se passer lors des épreuves du bac. Et puis ce matin, quand le proviseur est arrivé et qu’il me l’a annoncé, j’étais assez surpris.Un BTS électro-technique à Saint-Denis et par la suite une école d’ingénieurs dans le développement durable. Mais quelle école d’ingénieurs je ne sais pas encore. Je sais juste que les écoles prennent les BTS sur dossier. Après j’ai hésité entre la prépa et le BTS mais j’ai préféré le BTS, ça va m’apporter un côté plus professionnel.j’aimerais être ingénieur sur les barrages hydrauliques par exemple ou du moins dans la conception et la production d’électricité.Au collège on avait fait un concours sur le développement durable, j’ai su que j’aimais ça. Après, la production d’électricité, c’est ce qui me parlait. Je regarde beaucoup de reportages, tout ce qui passe sur Arte. Avec mon grand-père on est allé voir un barrage, tout ça on le voit et ça fait qu’on a envie d’être là-dedans, dans ce secteur.Le secret c’est le travail. Plus on travaille, plus on a de résultats. C’est un travail régulier, si on travaille pendant deux ans - pas comme un malade non plus - mais si on apprend nos leçons, si on écoute les professeurs, qu’on apprend les méthodes qu’ils nous donnent, il n’y a aucun souci. Après si on travaille en classe mais pas chez nous, c’est sûr: il n’y a rien en retour.il ne faut pas s’y prendre en retard parce que certains attendent la dernière minute pour réviser. Il faut se préparer déjà 2, 3 semaines à l’avance, pour être sûr. Et puis, une journée avant les épreuves il faut tout arrêter. Après c’était tous les jours un peu de physique, de maths, il faut alterner les exercices. La veille de la première épreuve, j’étais à la maison, tranquille, je n’ai pas touché aux cahiers. Il y en a plein qui révisent et on les voit avant d’arriver aux épreuves, ils ne savent plus, ils sont stressés et en plus du stress ils oublient tout ce qui a été appris la veille…J’adore pratiquer le handball et le football...à la télé, rien de plus. Que ce soit le sport, la musique ou autres, ça fait une coupure car si on reste trop concentré sur l’école, on sature et ça permet de penser à autre chose, avec les camarades. Certains, pendant les heures de permanence, au lieu de travailler, sortaient dans les bars situés en dehors du lycée. Si on à rien à faire, tant mieux, mais si on a une heure de permanence on apprend, on fait nos exercices. Plus vite on fait notre travail, plus vite on est tranquille !On m’avait proposé d’aller en S, au lieu de la STI2D. Mais j’ai remarqué que la STI2D m’ouvrait plus de portes, en plus il y avait l’option énergies & environnement, alors j’ai foncé là-dedans. Pourtant, le CPE m’avait dit : "je veux voir vos parents". Il leur avait dit : "avec la moyenne que votre fils a, pourquoi l’envoyer en STI2D ?"En fait, pour certains, la série STI2D c’est un peu là où on met les mauvais élèves. La STI2D, tout ce qui dit "technologie", à part si on a vraiment un projet professionnel - moi j’en avais un, je voulais travailler dans le développement durable - est mal perçu par certaines personnes.Et même avec ce projet professionnel là ils voulaient pas m’y envoyer parce que tous les bons élèves ils veulent les mettre en L, S,… et on ne veut pas nous mettre dans les séries technologiques. Ils veulent vraiment nous mettre dans un bocal, tu vas là-dedans et point barre ! La mentalité n’évolue pas. Pour certains, la S c’est, comme on dit, "la voie royale". Mais pour celui qui a déjà un projet professionnel, ça sert à rien de passer par la voie royale, il vaut mieux passer par une voie détournée, je dirais, pour être sûr d’atteindre ce qu'on veut au lieu de passer parfois par une école d’ingénieurs. Au lieu de ça, pourquoi pas plutôt passer par un BTS et à la fin arriver au même stade, au même salaire, au même grade finalement que celui qui a choisi la "voie royale".Là on parle du CPE mais certains de mes prof de seconde ont compris ce que je voulais faire et m’avaient dit : "fonce !"a dépend de la mentalité de chacun.Entre camarades on a déjà fêté ça entre nous ce midi, c’était un p'tit truc. Pour moi, le plus important c’était d’être ensemble, même en petit comité, à 5 ou 6, après deux ans où on a galéré parce que c’était compliqué. ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 105 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Mathilde Enguehard, deux ans d'avance et les félicitations du jury Chloé Tossem, meilleure moyenne avec 21,28 !